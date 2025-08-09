Harapan tinggi Malaysia pada pelumba muda di Kejohanan Berbasikal Trek Dunia

KUALA TERENGGANU: Malaysia menaruh harapan tinggi kepada empat pelumba muda negara untuk meraih kejayaan di Kejohanan Berbasikal Trek Dunia Remaja di Apeldoorn, Belanda.

Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim menyatakan keyakinan bahawa pasukan ini mampu mencabar podium walaupun belum pernah meraih pingat sebelum ini.

“Kita mahu mereka bukan sekadar menyertai, tetapi mencipta sejarah,” katanya selepas majlis pelepasan Jelajah Kayuhan Solidariti ASEAN 2025.

Beliau menekankan kepentingan melahirkan lebih banyak bakat seperti Azizulhasni Awang dan Fatehah Mustapa untuk masa depan sukan berbasikal negara.

Skuad sedang menjalani latihan intensif di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman bagi meningkatkan persiapan.

Empat pelumba terpilih ialah Sawda Hasbullah, Nur Umairah Qhaisara Zulfikha Razak, Luqman Haqim Ali Badrun, dan Yu Jing Liang.

Sawda sebelum ini mencipta kejutan dengan meraih dua emas dan satu perak di Kejohanan Berbasikal Trek Asia. - Bernama