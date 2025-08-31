Hari Kebangsaan 2025: Persembahan formasi manusia julang semangat patriotisme

PUTRAJAYA: Persembahan grafik manusia dan koir yang dijayakan oleh 2,000 pelajar daripada 50 sekolah menengah di Selangor dan Wilayah Persekutuan pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berjaya memukau hampir 100,000 pengunjung yang hadir.

Berbekalkan buku gergasi (plotting) 11 halaman mereka membentuk beberapa frasa seperti ‘Daulat Tuanku’, ‘Rukun Negara’ ‘Negaraku’ selain turut menyanyikan lagu patriotik dan lagu rakyat seperti Wau Bulan,Dia Datang dan Sayang Kinabalu serta mengiringi Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu tema sambutan.

Pelajar SMK Kepong Yap Regine, 16, menyifatkan penglibatannya menjayakan sambutan Hari Kebangsaan suatu pengalaman yang tidak akan dilupakan.

“Memang sangat penat kerana berlatih sejak Jun, tetapi semua ini sangat berbaloi. Ini pengalaman seumur hidup dan kami sangat bangga dapat jadi sebahagian daripada sambutan Hari Kebangsaan,” katanya yang tidak akan menolak sekiranya diberi peluang sekali lagi untuk menyertai acara Hari Kebangsaan

Pelajar SMK Teluk Panglima Garang Qasrina Adni Md Zan,15, pula berkata setiap sesi latihan sememangnya menguji daya tahan fizikal dan mental, namun dia tidak kisah kerana ia sangat berbaloi kerana bukan semua pelajar dapat merasai pengalaman berharga itu.

“Kadang-kadang jurulatih memang agak tegas tetapi akhirnya kami faham ia bukan sebab suka-suka tapi untuk kami berusaha lebih, memberikan yang terbaik di hadapan pemimpin dan orang ramai,” katanya yang juga pemain alat muzik gamelan, iaitu bonang.

Bagi Guru Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kepong Mastura Zulkifli yang mengiringi 41 pelajarnya untuk persembahan itu berkata ini kali pertama sekolah berkenaan terlibat dan merupakan satu pengalaman bersejarah buat semua pelajar terlibat.

“Kesemua 41 pelajar yang turut serta dalam human graphic memang aktif dalam kelab koir, jadi apabila dipilih untuk persembahan yang menggabungkan formasi dan nyanyian, mereka sambut cabaran ini dengan semangat luar biasa.

“Latihan bermula sejak Jun lagi, berlangsung di KSL Esplanade Mall Klang bersama peserta dari sekolah lain. Walaupun penat, mereka kekal bersemangat kerana mahu berikan yang terbaik untuk negara,” katanya.

Sementara itu, antara kontijen lain yang turut mencuri tumpuan khasnya kepada pengunjung kanak-kanak, termasuk Kontinjen Industri Kreatif yang menampilkan 10 maskot popular, antaranya Didi & Friends, Mechamato serta Omar & Hana.

Ketua bahagian Animasi Hazrimi Omar berkata kontinjen itu meneruskan tradisi penyertaan dalam perarakan Hari Kebangsaan 2025 dengan membawa barisan maskot animasi tempatan yang menjadi kegemaran ramai.

“Tahun ini, sebanyak 150 peserta mewakili penggiat industri kreatif dan animasi. Orang ramai memang menanti kemunculan maskot animasi setiap tahun, terutama kanak-kanak,” katanya.

Sambutan Hari Kebangsaan 2025 yang bertemakan Malaysia MADANI: Rakyat disantuni bermula seawal 7 pagi pada Ahad dengan ketibaan pemimpin negara, diikuti keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Sebanyak 81 kontinjen melibatkan 14,062 peserta akan mengambil bahagian dalam perarakan dan perbarisan yang turut menampilkan 21 pasukan pancaragam, tujuh kereta berhias, 508 aset darat dan udara, serta 116 haiwan dalam perkhidmatan awam- BERNAMA