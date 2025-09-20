Ibu bapa digalak hantar anak autistik ikuti program ILKBS percuma

BANGI: Ibu bapa digalakkan menghantar anak-anak mereka yang berkeperluan khas, khususnya golongan belia autistik mengikuti kursus kemahiran yang disediakan oleh Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS).

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata langkah itu bagi memastikan golongan berkenaan mendapat peluang latihan dan kemahiran yang dapat membantu mereka berdikari dan menyumbang kepada masyarakat.

Beliau menyatakan keyakinannya terhadap program percuma ini dan menyeru ibu bapa mengambil peluang menghantar anak-anak ke ILKBS.

Sejak pengenalan kursus khas untuk belia autistik pada 2018, seramai 343 graduan telah berjaya menamatkan latihan mereka dengan 48 orang lagi menerima sijil pada hari ini.

Hannah Yeoh menekankan bahawa ILKBS bukan sekadar melatih belia dengan kemahiran tetapi juga melahirkan usahawan berjaya yang menyumbang kembali kepada institut.

Beliau mendedahkan bahawa ramai alumni telah mengambil pelatih baharu bekerja serta memberikan bantuan dalam bentuk kepakaran kepada ILKBS.

Kadar kebolehpasaran lepasan ILKBS kini mencecah 97% yang jauh mengatasi sasaran asal dan membuktikan kejayaan laluan TVET.

Kementerian Belia dan Sukan melalui ILKBS merupakan antara peneraju utama pendidikan TVET dan menganggotai Majlis TVET Negara.

ILKBS komited menjadi juara dalam menyediakan peluang latihan khas buat belia autistik melalui Program Inklusiviti Belia Autisme dan Berkeperluan Khas.

Seramai 3,240 graduan ILKBS akan menerima sijil pelbagai peringkat pengajian di Semenanjung Malaysia manakala 171 orang di Sabah dan 97 orang di Sarawak akan menerima sijil pada tarikh berasingan. – Bernama