Imam masjid Janda Baik hilang ditemui selamat di Sabak Bernam

KUANTAN: Seorang imam Masjid Sultan Abu Bakar di Janda Baik yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lepas telah ditemui dalam keadaan selamat di sebuah resort di Sabak Bernam, Selangor.

Ketua Polis Daerah Bentong Supt Zaiham Mohd Kahar berkata pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan Ahmad Zalmi Abdul Ghafar yang berusia 57 tahun pada pukul 1.14 pagi.

Beliau menyatakan keluarga mangsa berjaya mengesan keberadaannya di resort tersebut sekitar pukul 12 tengah hari tetapi mendapati lelaki itu sudah mendaftar keluar.

“Pada pukul 9.40 malam tadi, anak mangsa menghubungi Balai Polis Bukit Tinggi dan memaklumkan bahawa ayahnya sudah pulang ke rumah di Janda Baik dalam keadaan selamat tanpa sebarang kecederaan,” katanya.

Anaknya Muhammad Syafique Aimie Ahmad Zalmi yang berusia 37 tahun berkata tujuan ayahnya pergi ke Sabak Bernam adalah untuk mencari pekerjaan.

“Ayah tidak memaklumkan kepada keluarga mengenai hasratnya untuk mencari kerja.”

“Dia pergi ke resort itu tanpa wang dan hanya membawa barang keperluan kerana mendakwa ada tawaran kerja kosong di kawasan berkenaan.”

Syafique berkata mereka sekeluarga gagal menghubungi ayahnya kerana telefon bimbit lelaki itu telah rosak. – Bernama