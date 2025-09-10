Inisiatif Tadbir Urus Global China sedia penghormatan dan kesamaan

KUALA LUMPUR: Inisiatif Tadbir Urus Global yang dicadangkan Presiden China Xi Jinping menyediakan sistem multilateralisme yang memberi layanan sama rata serta penghormatan kepada negara besar dan kecil.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan terdapat elemen kemanusiaan dan nilai yang betul dalam inisiatif tersebut.

Beliau menegaskan tidak ramai pemimpin dunia yang bercakap tentang tamadun, penghormatan dan kemakmuran bersama.

“Jadi kita ada inisiatif ASEAN, inisiatif China dan kita juga ada BRICS serta Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO),” tambahnya.

Menurut Perdana Menteri, inisiatif-inisiatif itu dapat mengurangkan dan mengimbangi beberapa isu yang boleh menimbulkan perbalahan.

Inisiatif tersebut bukan sahaja menjejaskan politik global tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi negara-negara.

Sepanjang lawatan empat hari itu, Anwar turut mengambil bahagian dan menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak SCO Plus di Tianjin.

Beliau menyeru supaya kepercayaan terhadap sistem multilateralisme diperkukuh dan dipulihkan semula. – Bernama