Jenazah koperal Mohd Hafizul Izham selamat dikebumikan di Bandar Permaisuri

BANDAR PERMAISURI: Jenazah Koperal Mohd Hafizul Izham Mazlan yang maut selepas dirempuh kenderaan suspek kes pecah rumah di Taman Golf, Alor Setar, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Putera Jaya.

Kenderaan membawa jenazah Mohd Hafizul Izham, 35, tiba di kediaman ibu bapanya di Kampung Pak Kancil pada 8.51 pagi sebelum dibawa ke Masjid Putera Jaya untuk solat jenazah.

Ketua Polis Terengganu Datuk Mohd Khairi Khairuddin dan lebih 300 ahli keluarga serta rakan-rakan hadir memberi penghormatan terakhir.

Jenazah anggota JSJ IPK Kedah itu dikebumikan dengan istiadat pengebumian kepahlawanan PDRM, dan bendera Sang Saka Biru diserahkan kepada bapanya, Mazlan Umar.

Allahyarham meninggalkan isteri Nur Azhanis Mohd Yusoff dan tiga anak, Muhammad Akif Naufal, Muhammad Ammar Nazran, dan Muhammad Afiq Nazim.

Dalam kejadian petang semalam, polis menerima maklumat aktiviti jenayah pecah rumah sebelum pasukan termasuk Allahyarham tiba di lokasi.

Mohd Hafizul Izham dirempuh suspek yang cuba melarikan diri, mengakibatkan kecederaan parah di kepala dan badan sehingga meninggal dunia di tempat kejadian.

Seorang suspek berjaya ditahan manakala tiga lagi melarikan diri sebelum diberkas di Kepala Batas, Alor Setar.

Anak sulung Allahyarham, Muhammad Akif Naufal, berkata pertemuan terakhirnya dengan bapa adalah ketika dijemput pulang dari sekolah.

Beliau menyangka dihantar ke hospital kerana ayah rakan meninggal, tetapi rupa-rupanya bapanya sendiri yang maut.

Muhammad Akif Naufal ingat pesanan arwah supaya tidak meninggalkan solat dan belajar bersungguh-sungguh.

Ibu Allahyarham, Maznah Ismail, terkilan tidak sempat memasak nasi minyak kegemaran anaknya sebelum kejadian.

Kali terakhir beliau bertemu anaknya adalah ketika singgah di rumah pada malam Sabtu sebelum ke Kuala Terengganu atas urusan kerja.

Mohd Hafizul Izham meminta ibunya memasak untuknya, tetapi tidak sempat singgah kerana sudah hampir tiba di rumah. - Bernama