JMG lakukan analisis terperinci punca rekahan tanah di Segamat

SEGAMAT: Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) Johor tidak menafikan gegaran baru-baru ini di Segamat mungkin menjadi antara faktor kemunculan rekahan tanah di beberapa lokasi daerah ini.

Pengarah JMG Johor Noorazhar Ngatimin menyatakan analisis lebih terperinci perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat.

Pemeriksaan awal menggunakan peralatan geofizik jenis resistiviti setakat ini hanya mampu memberikan gambaran asas mengenai keadaan bawah permukaan tanah.

Peralatan tersebut dapat menentukan ketebalan dan jenis tanah serta mengesan struktur retakan atau rekahan tetapi tidak dapat menentukan masa pembentukannya.

“Data awal yang diperoleh daripada kajian resistiviti yang dilakukan masih terlalu asas,” katanya selepas lawatan ke rumah penduduk di Jalan Buloh Kasap.

Noorazhar menjelaskan pihaknya perlu melakukan analisis lanjut dengan cerapan data yang lebih banyak dan kawasan diliputi lebih luas dalam jurus berbeza.

Kajian lain seperti penentuan kekuatan gegaran akan membantu menentukan punca gegaran yang berlaku.

Seorang penduduk, Ramlah Ishak, 56, melaporkan kebimbangan terhadap kemunculan rekahan tanah di kawasan kebun di belakang rumahnya selepas gegaran pagi semalam.

Dia mendakwa kawasan rumahnya terkesan setiap kali gegaran berlaku di daerah ini sejak insiden gempa bumi pertama direkodkan pada 24 Ogos lepas.

Noorazhar menegaskan keadaan cuaca kering sekarang turut menyumbang kepada kejadian rekahan tanah termasuk geologi yang mendasari kawasan.

“Rekahan boleh berlaku akibat perubahan cuaca, akibat pengecutan tanah ketika musim kering,” jelasnya.

Beliau menekankan semua faktor perlu diselidik bersama dan tidak boleh hanya dikaitkan dengan gegaran semata-mata.

Pihaknya bercadang membawa pasukan teknikal bagi menjalankan kajian lebih mendalam dengan menggunakan peralatan tambahan daripada universiti tempatan.

Hasil kajian itu kelak akan menjadi asas untuk menilai sama ada peta geologi sedia ada khususnya peta seismik perlu dikemas kini.

Kawasan Segamat kini menunjukkan telah berlaku pengaktifan semula sesar kuno yang berada di sekitarnya.

“Bagaimanapun, kawasan ini masih selamat untuk didiami,” tegas Noorazhar.

Magnitud yang dicerap oleh MetMalaysia menunjukkan Segamat masih berada di zon magnitud lemah yang tidak membahayakan kehidupan.

Sekumpulan penyelidik daripada JMG Johor, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia melakukan siasatan awal di lokasi selama lebih sejam. – Bernama