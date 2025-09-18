Johari tekankan peranan parlimen sebagai kunci integrasi ASEAN

KUALA LUMPUR: Parlimen perlu memimpin usaha integrasi serantau bagi menjamin keamanan, kestabilan dan pertumbuhan inklusif di Asia Tenggara.

Yang Dipertua Dewan Rakyat merangkap Presiden Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN (AIPA) Tan Sri Dr Johari Abdul menyatakan pelbagai pencapaian pada Sidang Kemuncak ASEAN membuktikan kepentingan peranan aktif parlimen.

Beliau menekankan bahawa dalam suasana mencabar, integrasi serantau bukan lagi pilihan tetapi suatu keperluan penting.

“Kesemua inisiatif menuntut penelitian, proses ratifikasi domestik dan pelaksanaan undang-undang yang akhirnya akan dipantau oleh Parlimen masing-masing,” katanya semasa berucap pada AIPA ke-46.

Johari mengingatkan Ahli Parlimen tentang tanggungjawab asas mereka untuk membawa suara rakyat.

Beliau menegaskan keabsahan dan kelangsungan parlimen sebagai institusi demokrasi bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan amanah ini.

“Kita terjun ke dunia perkhidmatan awam demi menabur bakti dan membawa suara rakyat terutama bagi mereka yang sukar untuk didengari.”

“Legitimasi, relevan malah kelangsungan kita sebagai institusi demokrasi bergantung kepada keupayaan kita untuk terus memelihara amanah suci ini.”

Johari menyeru parlimen menjadi institusi bersih tanpa cela dengan menjunjung prinsip ketelusan dan akauntabiliti secara masa nyata.

Beliau menyatakan demokrasi perlu menunaikan janjinya atau berdepan risiko kehilangan maknanya.

Presiden AIPA menekankan peranan penting organisasi itu dalam menyelaraskan undang-undang negara dengan rangka kerja serantau ASEAN.

“Sama ada dalam perdagangan digital, kewangan lestari, teknologi hijau, keterjaminan makanan, tindakan bagi menangani perubahan iklim atau perlindungan sosial, semuanya memerlukan rangka kerja undang-undang.”

Johari turut mengingatkan bahawa Ahli Parlimen bukan sekadar penggubal undang-undang malah merupakan pembina jambatan.

Mereka dipertanggungjawabkan untuk membentuk keamanan, kestabilan dan kemajuan inklusif di seluruh rantau Asia Tenggara. – Bernama