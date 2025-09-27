JPJ catat lonjakan 53% pembaharuan lesen memandu selepas BUDI95

MELAKA: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) merekodkan peningkatan 53 peratus dalam transaksi pembaharuan Lesen Memandu Kompeten (CDL) di seluruh negara susulan pengumuman pelaksanaan Subsidi Bersasar Petrol Budi MADANI RON95 (BUDI95) oleh kerajaan sejak 22 September lepas.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli berkata purata harian pembaharuan CDL sebelum pengumuman itu adalah kira-kira 17,000 transaksi, namun jumlah tersebut melonjak kepada 26,000 transaksi sehari selepas tarikh berkenaan.

Berdasarkan rekod, sejumlah 23,125 transaksi dicatat pada 23 September dan meningkat sedikit kepada 23,160 transaksi pada 24 September.

Jumlah itu kemudian melonjak signifikan sebanyak 45.6 peratus kepada 33,714 transaksi pada 25 September, menerusi saluran sedia ada JPJ serta rakan strategik seperti Pos Malaysia dan MyEG.

Aedy Fadly berkata negeri yang bercuti hujung minggu pada Jumaat iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu turut merekodkan jumlah pembaharuan lesen memandu yang lebih tinggi pada 26 September berbanding negeri lain, susulan pembukaan kaunter JPJ pada hari cuti.

Beliau berkata trend itu membuktikan semakin ramai pemegang lesen memandu mengambil langkah proaktif memperbaharui lesen bagi menikmati manfaat BUDI95, selain mencerminkan kesedaran terhadap kewajipan memiliki lesen sah seperti termaktub dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).

JPJ komited memastikan keberkesanan operasi di seluruh negara dengan memantau keperluan lapangan secara berterusan bagi mengekalkan tahap kecekapan optimum.

Langkah ini turut diperkukuh melalui kerjasama strategik bersama agensi berkaitan khususnya Kementerian Kewangan, supaya proses pembaharuan lesen memandu dan pelaksanaan subsidi BUDI95 berjalan lancar tanpa gangguan.

Bermula hujung minggu ini hingga 26 Oktober, semua kaunter JPJ bagi urusan lesen memandu serta semakan senarai hitam saman termasuk kaunter penguat kuasa akan dibuka setiap Sabtu dan Ahad di seluruh negeri.

Langkah ini diambil bagi memberi peluang kepada orang ramai yang tidak mempunyai aplikasi MyJPJ atau telefon pintar, selain mereka yang tinggal di kawasan sukar akses internet.

Mereka boleh hadir ke cawangan JPJ termasuk di Pusat Transformasi Bandar (UTC) dan pejabat negeri bagi memperbaharui lesen.

Respon rakyat amat positif dengan peningkatan pembaharuan lesen selepas pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai inisiatif BUDI95. – Bernama