JPJ perkukuh keselamatan jalan raya berlandaskan maqasid syariah

PUTRAJAYA: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menegaskan komitmennya untuk memperkukuh keselamatan jalan raya dengan pendekatan berlandaskan maqasid syariah.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli menyatakan pendekatan ini selaras dengan amanat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam Ke-20 (MAPPA XX).

Beliau menekankan keperluan dasar kerajaan yang memberi manfaat, melindungi nyawa, dan memastikan kesejahteraan rakyat.

JPJ telah melaksanakan pelbagai inisiatif advokasi dan penguatkuasaan undang-undang jalan raya melalui kempen keselamatan.

Aktiviti penguatkuasaan ini berfokus pada pemeliharaan nyawa secara mampan berlandaskan Akta Pengangkutan Jalan 1987.

“Penguatkuasaan seperti pemakaian tali pinggang keledar untuk penumpang dan pemandu bas sejak 1 Julai lalu selaras dengan prinsip maqasid syariah,“ katanya.

Tindakan tegas seperti penahanan, kompaun, dan sitaan kenderaan turut dilaksanakan dalam operasi khas.

Ops Khas Motosikal, PEWA, dan Ops Khas Kenderaan Perdagangan antara inisiatif yang dijalankan.

JPJ bertekad mengurangkan kadar kemalangan yang boleh mengakibatkan kerugian aset individu dan negara. - Bernama