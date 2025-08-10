JPJ sita 104 kenderaan mewah dalam Op Luxury 3.0 di Malaysia

KUALA LUMPUR: Sebanyak 104 kenderaan mewah telah disita dalam Operasi Luxury 3.0 yang dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Operasi ini dilaksanakan dari 7 Ogos hingga 9 Ogos di seluruh negara.

Kenderaan yang disita termasuk jenama mewah seperti Ferrari, Range Rover, Porsche dan Ford Mustang.

Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Muhammad Kifli Ma Hassan berkata kesemua kenderaan terlibat dalam pelbagai kesalahan.

Antara kesalahan utama adalah tiada lesen memandu kompeten (CDL) serta cukai jalan dan insurans yang telah tamat tempoh.

Sebanyak 627 notis saman telah dikeluarkan kepada pemilik kenderaan terbabit.

Kuala Lumpur mencatatkan jumlah sitaan tertinggi iaitu 93 kenderaan, diikuti Selangor (61), Pulau Pinang (28), Sarawak (16) dan Kelantan (15).

Semua kenderaan disimpan di depoh JPJ untuk siasatan lanjut di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Muhammad Kifli menegaskan JPJ tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar peraturan jalan raya.

Kenderaan hanya akan dikembalikan setelah pemilik memperbaharui lesen dan insurans.

Operasi Luxury akan terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan sektor pengangkutan negara.

Orang awam boleh membuat aduan berkaitan pelanggaran undang-undang melalui aplikasi MyJPJ atau e-mel aduantrafik@jpj.gov.my.

JPJ juga akan menyerahkan laporan penuh kepada Kementerian Pengangkutan bagi tujuan pindaan undang-undang yang lebih ketat.

Turut hadir dalam sidang media tersebut ialah Pengarah JPJ Kuala Lumpur Hamidi Adam dan Pengarah JPJ Selangor Azrin Borhan. - Bernama