JPS perkuat sistem amaran awal banjir Selangor, PRAB Fasa 2 siap Oktober

KUALA LUMPUR: Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) sentiasa menambah baik Sistem Amaran Awal Bencana di Selangor dengan usaha berterusan untuk memperkukuh sistem sedia ada.

Ketua Pengarah JPS Mohamad Radzi Abdul Talib menyatakan Program Ramalan dan Amaran Banjir (PRAB) Fasa 2 di Selangor yang melibatkan pemasangan 280 stesen kini berada di peringkat akhir pembangunan.

Beliau menjangkakan PRAB Fasa 2 akan siap sepenuhnya pada 25 Oktober ini.

JPS telah menganalisis 28 amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dari 10 September hingga 18 September lepas dan menghasilkan maklumat terperinci mengenai kawasan yang dijangka menerima hujan lebat.

Maklumat tersebut telah dikongsikan pada peringkat JPS negeri untuk tindakan selanjutnya.

Model ramalan banjir tidak menunjukkan sebarang indikasi banjir di Selangor untuk tempoh yang sama, menjelaskan sebab tiada amaran banjir dihebahkan secara meluas.

Kenyataan ini dikeluarkan sebagai maklum balas kepada laporan media tempatan yang mempersoalkan keberkesanan Sistem Amaran Awal Bencana.

JPS mengambil maklum kenyataan yang dikeluarkan oleh MCA Selangor berhubung keberkesanan sistem tersebut susulan kejadian banjir di beberapa kawasan dari 10 hingga 15 September.

Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara menyediakan notifikasi semasa mengenai status aras air sungai dan hujan di seluruh negara melalui portal Public Info Banjir.

Portal tersebut dikemas kini setiap 15 minit dan boleh diakses oleh orang ramai untuk maklumat terkini.

Data yang sama turut dikongsi secara terus kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negara.

Dari segi aspek kesiapsiagaan, model ramalan banjir hidrodinamik di lima lembangan sungai utama di Selangor telah siap pada 27 Jun lepas.

Lembangan sungai tersebut termasuk Sungai Bernam, Sungai Selangor, Sungai Buloh, Sungai Klang dan Sungai Langat.

Bagi sistem siren, daripada 104 stesen di bawah PRAB Selangor Fasa 2, sebanyak 16 stesen di Gombak dan Hulu Selangor telah dimasukkan dalam Public Info Banjir.

Kesemua stesen tersebut menunjukkan status normal sepanjang 1 hingga 18 September.

JPS sentiasa memastikan semua stesen siren berfungsi pada setiap masa dengan penyelenggaraan berkala dilaksanakan untuk operasi optimum.

JPS memberikan jaminan komitmen berterusan untuk mempertingkatkan sistem amaran awal bencana dengan kerjasama pelbagai agensi dan pihak berkepentingan.

Mereka juga terbuka untuk menerima maklum balas konstruktif bagi memperkukuh ketahanan Selangor terhadap bencana alam. – Bernama