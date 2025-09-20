Dapur panggung wayang pusat beli-belah di Putrajaya terbakar 30 peratus

PUTRAJAYA: Dapur sebuah panggung wayang di pusat beli-belah di sini terbakar hampir 30 peratus kira-kira 10 pagi ini.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.08 pagi dan tujuh anggota dari JBPM Cyberjaya digerakkan ke tempat kejadian yang berada pada jarak 17 kilometer.

“Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan II Mohamad Ramdani Doriat melaporkan kebakaran melibatkan dapur panggung wayang GSC di tingkat tiga berkeluasan 20 x 30 kaki persegi.

“Api telah dipadamkan sebelum anggota bomba tiba di tempat kejadian,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Terdahulu, GSC dalam hantaran di Facebook memaklumkan tayangan di GSC IOI City Mall 2 (East) dibatalkan hingga diberitahu kelak disebabkan keadaan yang tidak dijangka.

Bagaimanapun, pada 2.30 petang tadi, pihak GSC memaklumkan tayangan telah disambung semula seperti biasa - Bernama