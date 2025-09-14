Jumlah mangsa banjir Sabah berkurang kepada 396 orang

KOTA KINABALU: Bilangan mangsa banjir di Sabah menunjukkan penurunan sedikit kepada 396 orang dari 124 keluarga pada petang ini berbanding 400 orang dari 125 keluarga pada pagi tadi.

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah menyatakan dalam kenyataan rasmi bahawa terdapat 242 mangsa dari 73 keluarga di Penampang manakala jumlah di Beaufort meningkat kepada 154 orang dari 51 keluarga.

Mangsa di Penampang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara iaitu Kompleks Sukan Penampang (31 orang, lima keluarga), Dewan Huguan Siau (147 orang, 49 keluarga) dan Sekolah Kebangsaan St Paul Kolopis (64 orang, 19 keluarga).

Semua mangsa di Beaufort telah dipindahkan ke pusat pemindahan kekal di Selagon untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan segera.

Sebanyak 22 kampung terjejas akibat banjir dengan 14 kampung di Penampang dan lapan kampung di Beaufort mengalami kerosakan dan genangan air. – Bernama