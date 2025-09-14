Malaysia anjur Bazar ASEAN 2025 di Kemboja, tonjolkan kepelbagaian budaya dan makanan

PHNOM PENH: Kedutaan Malaysia di Kemboja menganjurkan Bazar ASEAN 2025 yang mempamerkan kepelbagaian budaya serantau melalui keunikan masakan.

Acara ini memberikan platform ideal untuk negara-negara Asia Tenggara mempamerkan mozek tradisi, makanan, budaya dan pakaian tradisional yang kaya.

Timbalan Perdana Menteri Kemboja merangkap Menteri Hal Ehwal Luar dan Kerjasama Antarabangsa Prak Sokhonn menyatakan bazar berwarna-warni itu mencerminkan suasana budaya dan aspirasi serantau.

“Perayaan hari ini menangkap salah satu keistimewaan ASEAN yang luar biasa dengan latar belakang sejarah dan bahasa berbeza tetapi bersatu sebagai satu keluarga dengan impian keamanan dan kemakmuran bersama.

“Bazar ASEAN membawa semangat itu kembali sebagai perayaan utama identiti bersama kami melangkaui sekadar pesta budaya,” jelas Sokhonn dalam majlis tersebut.

Negara anggota mempamerkan landskap masakan meriah mereka di kompleks kedutaan di Phnom Penh.

Tetamu menikmati pelbagai hidangan gastronomi daripada ‘mohinga’ Myanmar ke ‘nasi lemak’ Malaysia, snek tradisional Kemboja dan ‘nasi padang’ pedas Indonesia.

Timor-Leste sebagai ahli ASEAN baharu turut serta dalam acara satu hari itu.

Duta Besar Malaysia ke Kemboja Shaharuddin Onn menyatakan bazar itu melangkaui perhimpunan sosial untuk mencerminkan ikatan ASEAN di Kemboja.

“Ia merupakan acara penting yang melambangkan perpaduan, solidariti dan kerjasama ASEAN melalui usaha kolektif semua kedutaan ASEAN dan Timor-Leste di Phnom Penh,” jelas beliau. – Bernama