Kanak-kanak 12 tahun maut dibaham buaya di Kota Samarahan

KUCHING: Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut dipercayai dibaham buaya di Kampung Empila, Kota Samarahan kira-kira 30 kilometer dari pusat bandar raya di sini.

Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, mayat kanak-kanak itu dijumpai kira-kira 10 meter dari tempat terakhir mangsa dilihat.

Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan mengenai kejadian pada 7.53 pagi tadi dan menurut saksi sebelum kejadian mangsa yang berada di atas perahu dipercayai sedang memasang jala.

Saksi kemudian mendengar mangsa menjerit dan apabila melihat ke arah lokasi suara tersebut mendapati mangsa telah hilang.

Saksi terus ke lokasi dan membuat pencarian awal sebelum menghubungi talian kecemasan.

Mangsa berjaya dijumpai pihak bomba pada 9.50 pagi dan mengalami kecederaan pada bahagian dada.

Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. – Bernama