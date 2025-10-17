Kaukus PKS ASEAN dilancarkan perkukuh kerjasama perniagaan serantau

KUALA LUMPUR: Kaukus PKS ASEAN merupakan platform strategik yang menghimpunkan wakil perusahaan kecil dan sederhana seluruh ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama rentas sempadan.

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan menyatakan kaukus yang dilancarkan sempena Forum PKS ASEAN 2025 akan bertindak sebagai pemacu dialog dasar dan perkongsian pengetahuan.

Beliau berkata kaukus ini akan memperkasakan PKS ASEAN untuk berkembang maju dalam dunia yang dipengaruhi pendigitalan dan perubahan dinamik global.

“Dengan menghimpunkan ASEAN, persatuan PKS dari seluruh rantau akan bertindak sebagai platform strategik untuk menyuarakan cabaran bersama,” katanya ketika merasmikan forum tersebut.

Ramanan menekankan PKS perlu berfikir dengan berani untuk memanfaatkan peluang besar daripada rangkaian perjanjian perdagangan bebas yang semakin berkembang.

“Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau bukan sekadar laluan akses ke pasaran baharu tetapi gerbang untuk mempercepat pertumbuhan dan inovasi.”

Beliau menegaskan PKS perlu berinovasi dan menyesuaikan dengan pendigitalan sebagai pasport ke pasaran global.

Mengenai Forum PKS ASEAN 2025, Ramanan berkata forum itu menghimpunkan pembuat dasar dan pemimpin industri dari seluruh rantau.

“Walaupun perniagaan anda kecil pada masa ini, masih ada peluang untuk berkembang dan berjaya melalui jaringan hubungan.”

Beliau menambah hubungan yang dibina dalam sesi forum akan menjadi laluan sebenar menuju kejayaan. – Bernama