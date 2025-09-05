KBS sedia lepas NFDP dan AMD kepada FAM tunggu isu kepimpinan selesai

PUTRAJAYA: Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bersedia menyerahkan pengurusan Program Pembangunan Bola Sepak Negara (NFDP) dan Akademi Mokhtar Dahari (AMD) kepada Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM).

Penyerahan ini hanya akan dimuktamadkan selepas badan induk bola sepak negara itu menyelesaikan isu kepimpinannya.

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata langkah penyerahan kedua-dua program pembangunan sukan itu sejajar dengan penilaian yang dibuat oleh Konfederasi Bolasepak Asia (AFC).

“Saya memang hendak melepaskan kerana kita ada penilaian dibuat AFC. Perbincangan telah bermula tetapi saya mahu FAM selesaikan dulu (isu) presiden mereka.

“Apabila semua sudah okey (selesai), baru kita cakap tentang handover (penyerahan)... yang ini lebih penting. Kerana bukan saya tidak mahu serah, sebaliknya cuma mahu pastikan semuanya bersedia,” katanya.

Sebelum ini, FAM memaklumkan badan induk itu telah bersedia mengambil alih NFDP dan AMD sekiranya mendapat mandat daripada KBS dan Majlis Sukan Negara (MSN).

Pada Ogos, FAM mengesahkan Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub sah melepaskan jawatan presiden badan induk itu, hanya enam bulan selepas menjawat jawatan itu pada Februari lepas.

Sehubungan itu, FAM mengumumkan Timbalan Presiden Datuk Mohd Yusoff Mahadi dilantik sebagai Pemangku Presiden berkuat kuasa serta-merta. – Bernama