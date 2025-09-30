KBS tunggu keputusan rayuan FAM kepada FIFA sebelum beri kenyataan

CYBERJAYA: Kementerian Belia dan Sukan menunggu keputusan rayuan Persatuan Bolasepak Malaysia kepada Persekutuan Bolasepak Antarabangsa berhubung hukuman yang dikenakan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi.

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menyatakan keyakinan terhadap keupayaan FAM sebagai persatuan sukan berpengalaman dengan pasukan perundangan yang mencukupi.

Beliau menegaskan sebarang pertanyaan lanjut mengenai kes tersebut wajar diajukan terus kepada FAM yang lebih mengetahui perkembangan rayuan.

“Saya hanya akan memberikan kenyataan rasmi selepas keputusan rayuan FIFA.”

“Saya pasti jika ada kesilapan di mana-mana bahagian, kita perlu pastikan ada ruang untuk memperbaiki supaya perkara ini tidak berulang.”

Hannah berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Persidangan Meja Bulat Belia Memperkasa Pendidikan Kesihatan Seksual Dan Reproduktif di RekaScape.

Beliau menambah tiada keperluan buat masa ini untuk KBS memberi bantuan tambahan kepada FAM memandangkan persatuan mempunyai sumber sendiri.

FAM dan tujuh pemain warisan telah dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Tatatertib FIFA kerana melanggar Artikel 22 Kod Tatatertib FIFA.

FIFA mendapati FAM menyerahkan dokumen dipalsukan bagi mengesahkan kelayakan pemain untuk pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam.

Tujuh pemain warisan terlibat ialah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal dan Hector Hevel.

FAM dikenakan denda CHF350,000 bersamaan kira-kira RM1.8 juta manakala setiap pemain didenda CHF2,000 sekitar RM10,560.

Pemain-pemain tersebut juga digantung 12 bulan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak berkuat kuasa dari tarikh notifikasi keputusan.

Setiausaha Agung FAM Datuk Noor Azman Rahman sebelum ini mengakui terdapat kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen oleh kakitangan pentadbiran.

Beliau menegaskan pemain-pemain terbabit adalah rakyat Malaysia yang sah dan FAM menunggu keputusan penghakiman penuh sebelum mengemukakan rayuan.

Dalam perkembangan lain, Persidangan Meja Bulat Belia merupakan program anjuran Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dengan kerjasama PUSPANITA KBS.

Program tersebut disertai seramai 222 belia dengan fokus kepada pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif.

Hannah menjelaskan KBS berpegang kepada mesej utama abstinence iaitu menjauhi hubungan seks sebelum berkahwin.

Bagi belia yang pernah terlanjur, pendekatan KBS adalah mendidik dan membimbing kembali ke landasan betul dengan maklumat tepat tentang cara melindungi diri.

Beliau menyatakan pelbagai program kesedaran sedang dijalankan termasuk kempen anti-dadah, anti-pornografi dan inisiatif sayangi diri.

Program-program tersebut dilaksanakan secara bersama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. – Bernama