KDN bangun sistem APSS saring penumpang awal tingkat keselamatan udara

SEPANG: Kementerian Dalam Negeri sedang membangunkan Advanced Passenger Screening System untuk meningkatkan keselamatan perjalanan udara melalui saringan penumpang awal.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan ujian percubaan sistem itu dijangka bermula pada penghujung tahun ini.

Ujian percubaan akan melibatkan 10 daripada 56 syarikat penerbangan yang beroperasi di Malaysia sebagai fasa permulaan.

“Proses perolehan telah selesai, vendor telah dilantik, dan pembangunan sistem sedang dijalankan,” katanya selepas merasmikan majlis peluncuran inisiatif AKPS di KLIA Terminal 1.

Pelaksanaan APSS dipantau oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa yang memastikan kepatuhan sistem mengikut jadual.

Sistem ini akan merekodkan maklumat penumpang termasuk nama, nombor pasport, tempat duduk dan pesanan makanan sebelum penerbangan berlepas.

Kelebihan utama sistem ini membolehkan pihak berkuasa mengetahui maklumat pengembara lebih awal untuk mengurangkan insiden not to land.

“Ini akan memudahkan mitigasi isu keselamatan sebelum sesuatu penerbangan sampai ke destinasi,” jelas Saifuddin.

Majlis peluncuran itu turut dihadiri Ketua Setiausaha KDN Datuk Awang Alik Jeman dan Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain. – Bernama