Kelantan sasar 1 juta pelancong antarabangsa tahun ini

BACHOK: Kelantan menyasarkan kehadiran satu juta pelancong antarabangsa pada tahun ini, meningkat daripada 595,000 orang pada 2024, dengan tumpuan kepada pasaran China dan Jepun.

Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan negeri Datuk Kamaruddin Md Nor berkata sasaran ini didorong oleh kejayaan tahun lepas yang mencatat 10.5 juta pelancong.

“Tahun lalu, kita berjaya menarik 595,000 pelancong asing, menjadikan jumlah keseluruhan 11.1 juta. Kali ini, kita ingin lebih ramai pelawat antarabangsa,” katanya.

Beliau menyatakan Kelantan menawarkan keindahan alam, pantai, dan budaya sebagai tarikan utama walaupun tidak kaya dengan sumber asli.

Kamaruddin berkata demikian semasa program Pesta Mmukat di Pantai Impian Kemasin, yang mempromosikan Bachok sebagai destinasi pelancongan berpengalaman.

Pesta Mmukat memberi peluang pengunjung merasai pengalaman menarik pukat bersama nelayan, aktiviti yang semakin jarang ditemui di Malaysia.

Tahun lalu, acara luncur ombak di Pantai Impian Kemasin turut berjaya menarik peserta antarabangsa kerana ombaknya yang sesuai.

Kamaruddin berkata perbincangan dengan Persatuan Nelayan Bachok akan diadakan untuk menentukan tarikh terbaik bagi Pesta Mmukat tahun depan.

“Negara seperti Fiji dan Maldives terkenal dengan pantai mereka. Bachok juga berpotensi menjadi destinasi utama di Malaysia,” ujarnya- Bernama