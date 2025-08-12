Kemalangan ngeri di Gua Musang: 4 maut termasuk kanak-kanak

PASIR MAS: Jenazah empat mangsa kemalangan ngeri di Gua Musang telah selamat dikebumikan dalam satu liang lahad di Tanah Perkuburan Islam Kubang Bemban.

Proses pengebumian dilakukan pada pukul 11.30 malam selepas jenazah dituntut oleh ahli keluarga.

Jenazah mangsa telah dibawa keluar dari Jabatan Forensik Perubatan, Hospital Gua Musang selepas bedah siasat selesai.

Kemalangan berlaku pada pukul 9.15 pagi di Jalan Utama, Felda Chiku 1, Gua Musang.

Empat mangsa maut termasuk dua kanak-kanak, manakala seorang lagi cedera parah.

Kereta yang dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori treler dalam kejadian itu.

Mangsa yang maut ialah Muhammad Faiz Nor Amran, 32, dan adiknya Nor Aina Imra, 21.

Dua anak Muhammad Faiz iaitu Muhammad Aryan Fattah, 5, dan Muhammad Ayden Fattah, 4, turut maut.

Isteri Muhammad Faiz, Tuan Norsyuhada Mohd Zain, 23, mengalami kecederaan parah di kepala dan dada.

Beliau tersepit di tempat duduk pemandu ketika kejadian berlaku.

Keadaan mangsa yang cedera kini masih dalam pemantauan pihak hospital.

Pihak berkuasa sedang menyiasat punca sebenar kemalangan tersebut.

Keluarga mangsa menerima bantuan dan sokongan daripada pihak berkenaan.

Kejadian ini mengejutkan penduduk setempat dan menjadi perhatian ramai. - Bernama