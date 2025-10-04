Keperluan tenaga profesional sektor perkapalan dan maritim perlu diisi segera

ALOR GAJAH: Keperluan tenaga kerja profesional dalam sektor perkapalan dan pelbagai jawatan penting dalam industri maritim di negara ini berada pada tahap kritikal dan perlu diisi segera.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyatakan hampir 40 peratus kru kapal yang berkhidmat di Malaysia terdiri daripada warga asing.

Beliau menegaskan sudah masanya kelompangan itu diisi oleh pelaut tempatan yang berkualiti.

Sektor ini amat penting kerana sebuah kapal memerlukan pelbagai kepakaran termasuk jurutera, juruteknik dan pegawai pengurusan logistik.

Bidang maritim menawarkan prospek cerah dengan pulangan gaji yang tinggi kepada pekerja.

Namun minat dalam kerjaya sebagai pelaut di Malaysia masih kurang berbanding negara seperti Filipina dan Indonesia.

Lebih banyak kempen kesedaran, bengkel dan program masyarakat perlu dilaksanakan untuk menarik minat anak muda dan ibu bapa.

Loke berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Konvokesyen Akademi Laut Malaysia (ALAM) Sungai Baru.

Peningkatan jumlah kadet wanita di ALAM memberi petunjuk positif terhadap penerimaan golongan tersebut dalam sektor perkapalan.

Walaupun begitu, kadet wanita masih kira-kira 10 peratus daripada jumlah keseluruhan kadet yang melanjutkan pengajian di akademi itu.

Tawaran kursus pengurusan maritim dan logistik banyak membuka peluang kepada golongan wanita menceburi bidang yang didominasi lelaki.

Walaupun mempunyai cabaran tersendiri termasuk berada di laut selama dua hingga tiga bulan, keselamatan kru wanita amat dititikberatkan.

Semua syarikat perkapalan mempunyai Code of Conduct yang sangat ketat terhadap semua petugas di atas kapal.

Ini memberi jaminan keselamatan kepada kru wanita yang berkhidmat di kapal.

Loke berharap lebih banyak syarikat perkapalan tempatan tampil memberikan tajaan kepada pelajar untuk mengikuti kursus di ALAM.

Beliau menekankan kepentingan latihan praktikal yang wajib dijalani di atas kapal oleh pelajar.

MISC menawarkan biasiswa kepada kadet untuk belajar di ALAM sebelum ditempatkan bekerja dengan mereka setiap tahun.

Usaha ini tidak boleh dipikul oleh satu syarikat sahaja menurut Menteri Pengangkutan.

Beliau menggesa lebih banyak syarikat perkapalan lain turut serta memberikan sokongan kewangan kepada pelatih.

Syarikat perkapalan juga perlu memberikan ruang latihan amali kepada pelajar.

Ini merupakan usaha menyokong memperkasakan jumlah pekerja profesional tempatan dalam sektor perkapalan.

Sebanyak 332 kadet ALAM daripada pelbagai jurusan diraikan selepas tamat latihan pada peringkat diploma.

Seramai 153 kadet baharu bagi semester pertama menerima biasiswa di bawah MISC Education Sponsorship Program bagi tahun ini. – Bernama