Kerajaan dan swasta perlu perkasa ekonomi hijau Malaysia

KUALA LUMPUR: Sektor swasta perlu terus bekerjasama dengan kerajaan untuk membangunkan penyelesaian dan membina ekonomi hijau yang berdaya saing bagi Malaysia.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menegaskan kemampanan bukanlah tanggungjawab satu kementerian atau sektor sahaja.

Beliau berkata kerajaan, sektor swasta, masyarakat awam dan orang ramai mesti berganding bahu untuk merealisasikan visi ini.

Amir Hamzah menyatakan Kementerian Kewangan sedang merangka undang-undang bagi pelaksanaan cukai karbon yang menyasarkan sektor besi, keluli dan tenaga.

Inisiatif ini direka dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan industri dan penjajaran kepada amalan terbaik global.

Cukai karbon yang dicadangkan bertujuan memberi insentif kepada pemain industri menerima pakai penyelesaian yang mampan.

Langkah ini akan membolehkan lebih banyak syarikat mendapatkan akses penyelesaian yang lebih hijau.

Amir Hamzah mengakui akan terdapat cabaran jangka pendek kerana perniagaan perlu melabur dalam teknologi baharu.

Perjalanan ke arah masa depan yang mampan mestilah bersifat inklusif dan saksama.

Malaysia telah melancarkan pelan hala tuju untuk mencapai pelepasan sifar bersih karbon menjelang 2050.

Beberapa kementerian sedang mengusahakan pemboleh utama seperti rang undang-undang perubahan iklim dan mekanisme penetapan harga karbon.

Dasar-dasar ini mencerminkan usaha nasional yang lebih menyeluruh dalam Rancangan Malaysia Ke-13 dan Kerangka Ekonomi MADANI.

Tindakan kerajaan termasuk pelaburan dalam pengangkutan awam dan pemuliharaan sumber asli.

Kerajaan juga mengutamakan pertumbuhan yang saksama dan perumahan mampu milik. – Bernama