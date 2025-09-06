Kerajaan MADANI contoh bantuan rakyat RM15 bilion kepada pemimpin luar

BALING: Pemberian Penghargaan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) sebanyak RM100 kepada individu berumur 18 tahun ke atas menjadi contoh kepada pemimpin negara luar walaupun mereka mengakui kesukaran melaksanakannya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau pernah berbincang perkara tersebut dengan rakan-rakan sejawatannya terutama pemimpin ASEAN yang menyatakan ketidakmampuan melaksanakan inisiatif serupa.

“Perdana Menteri Vietnam (Pham Minh Chinh) baru-baru ini umumkan bantuan kepada rakyat sekitar RM50 seorang dan bertanya cara pelaksanaan bantuan seperti SARA,“ katanya ketika berucap pada majlis penutup Program MADANI Rakyat di Kompleks Sukan Majlis Daerah Baling.

Anwar menegaskan kerajaan membelanjakan RM15 billion untuk program SARA sebagai tambahan kepada Sumbangan Tunai Rahmah (STR).

Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pelaburan semakin meningkat dengan angka meyakinkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Kerajaan memberikan jaminan untuk terus menjaga kebajikan rakyat terutama golongan miskin walaupun dalam keadaan ekonomi mencabar.

Ukuran sebenar kejayaan sesebuah negara ialah kemampuannya mengagihkan kemakmuran secara adil dan menjamin keselesaan hidup rakyat termasuk di kawasan terpinggir.

“Dalam kerajaan MADANI kita teruskan beri tumpuan dalam soal pembangunan wilayah dan desa serta bantuan langsung kepada rakyat,“ tegasnya.

Anwar turut mengingatkan semua pihak menjalankan tanggungjawab dengan baik apabila mempunyai kuasa sama ada dalam pentadbiran negeri mahupun negara.

“Harapan saya, rakan-rakan faham untuk tidak melakukan rasuah atau mencuri harta rakyat,“ katanya.

Beliau menekankan keperluan menjaga jaminan kehidupan rakyat yang lebih baik dengan negara yang aman dan ekonomi yang kukuh.

Majlis tersebut turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor. – Bernama