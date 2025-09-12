Kerajaan Madani terus buka ruang perbincangan harmoni dengan Sarawak, Sabah

KUALA LUMPUR: Kerajaan MADANI akan terus membuka ruang perbincangan secara harmoni, tertib dan penuh saling hormat bersama Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen tersebut dalam semangat MADANI untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit dan merealisasikan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak.

Beliau menegaskan kerajaan MADANI hari ini adalah kerajaan yang paling giat dan paling banyak menyelesaikan perkara-perkara berhubung MA63.

Anwar berkata beliau telah mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63) Bilangan 1 Tahun 2025 di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching.

Mesyuarat tersebut dihadiri oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor.

Turut serta ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof serta barisan pimpinan Persekutuan dan negeri.

Mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada pelaporan status kemajuan terkini berhubung pelaksanaan persetujuan di bawah MA63.

Perkara yang dibincangkan termasuk cadangan pertambahan bilangan Ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak.

Hal ehwal pelancongan dan kuasa dalam pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman turut menjadi agenda perbincangan.

Pemberian kuasa berhubung pengurusan alam sekitar juga dibahas dalam mesyuarat tersebut.

Anwar merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah atas kerjasama erat dan semangat persaudaraan.

Beliau menegaskan keikhlasan tersebut menjadi sandaran dalam menzahirkan MA63 secara adil dan bermakna. – Bernama