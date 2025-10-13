Kerajaan mampu beri lebih manfaat dalam Belanjawan 2026 tanpa naik cukai

PUTRAJAYA: Kerajaan mempunyai keupayaan untuk memberi lebih banyak manfaat kepada rakyat melalui Belanjawan 2026 tanpa perlu menaikkan cukai hasil penjimatan daripada tadbir urus yang baik serta usaha memerangi ketirisan sejak dua tahun kebelakangan ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedar bahawa peningkatan cukai hanya akan membebankan rakyat maka pendekatan penjimatan melalui peningkatan kecekapan dan mengurangkan ketirisan menjadi prinsip pentadbirannya.

Beliau menegaskan keutamaan adalah membetulkan kesilapan dalam pentadbiran sebelum memikirkan soal cukai yang boleh membebankan rakyat.

Anwar menyatakan kerajaan perlu menilai sama ada sistem pentadbiran sedia ada cekap dan dapat mengawal ketirisan, rasuah serta penyeludupan.

Beliau berkata jika kerajaan meneruskan momentum mengurangkan perbelanjaan sekurang-kurangnya 10 billion ringgit setahun, penjimatan boleh mencecah sehingga 100 billion ringgit dalam tempoh 10 tahun.

Dana penjimatan sebanyak 100 billion ringgit itu boleh digunakan untuk membangunkan universiti serta menyediakan sistem kesihatan dan pendidikan yang lebih baik.

Anwar mendedahkan Kerajaan MADANI telah berjaya menyelamatkan 15.5 billion ringgit dalam masa dua tahun yang lalu.

Beliau menggesa agar bayangkan kemudahan seperti universiti, klinik dan sekolah yang boleh dibina dengan penjimatan besar tersebut.

Perdana Menteri mengumumkan Belanjawan 2026 Jumaat lepas yang mengumpulkan sumber berjumlah 470 billion ringgit dengan mengutamakan daya tahan ekonomi dan sokongan kepada perniagaan kecil.

Belanjawan 2026 bertemakan Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat mengumpul dan mengoptimum sumber negara termasuk dana GLIC, badan berkanun Persekutuan serta syarikat MKD.

Anggaran perbelanjaan awam berjumlah 470 billion ringgit itu menunjukkan peningkatan berbanding 452 billion ringgit pada tahun lepas.

Perincian belanjawan termasuk 338.2 billion ringgit untuk belanja mengurus Persekutuan dan 81 billion ringgit untuk belanja pembangunan Persekutuan.

Pelaburan GLIC menyumbang 30 billion ringgit manakala pelaburan awam-swasta bernilai 10 billion ringgit.

Pelaburan badan berkanun Persekutuan serta syarikat MKD berjumlah 10.8 billion ringgit dalam Belanjawan 2026. – Bernama