Kerajaan Melaka belanja RM641,450 baiki pulih 39 rumah sejak Januari

MELAKA: Kerajaan negeri menerusi Lembaga Perumahan Melaka telah membelanjakan RM641,450 untuk membaik pulih 39 rumah sejak 1 Januari lalu.

Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana negeri Datuk Rais Yasin menyatakan rumah-rumah tersebut melibatkan 13 Dewan Undangan Negeri di Melaka termasuk DUN Kelebang.

Beliau menjelaskan kos pembaikan setiap rumah bergantung kepada jenis kerosakan yang dialami.

“Sebagai contoh dua rumah yang dibaiki dalam DUN Kelebang yang diserahkan hari ini melibatkan peruntukan sebanyak RM40,000,” katanya selepas Program Melaka Rumahku (Baik Pulih) di Kampung Pinang.

Rais menekankan bahawa kebanyakan rumah yang dibaiki berada dalam keadaan uzur atau usang.

Kerosakan utama sering berlaku pada bahagian bumbung sehingga menyebabkan rumah tidak selamat untuk didiami.

Program Melaka Rumahku (Bina Baharu) turut dilaksanakan dengan perbelanjaan RM1.3 juta untuk pembinaan rumah baharu.

Penerima Program Melaka Rumahku (Baik Pulih) Poniah Ahmad, 75, mengucapkan syukur atas bantuan yang diterimanya.

Beliau mengalami masalah bumbung rumah yang rosak dan bocor sejak tiga tahun lalu.

“Syukur Alhamdulillah, kesusahan kami mendapat perhatian ADUN Kelebang dan kerajaan negeri serta LPM yang membantu membaiki bumbung rumah yang rosak,” katanya. – Bernama