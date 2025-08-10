Kerajaan perkasakan penghayatan al-Quran dengan teknologi AI - Mohd Na’im

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan terus memperkasakan penghayatan al-Quran dalam kalangan generasi muda dengan menggunakan teknologi semasa termasuk kecerdasan buatan (AI).

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar berkata usaha ini dilaksanakan bagi melahirkan generasi Madani yang berjiwa qurani.

Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan pada Majlis Penutupan dan Penyampaian Hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa (MTHQA) ke-65.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir bersama Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Imam Masjid Nabawi, Sheikh Dr Salah Muhammad Al-Budair.

Mohd Na’im menegaskan agensi hal ehwal agama akan terus menerajui program pembangunan al-Quran secara menyeluruh.

“Darul Quran JAKIM kini muncul sebagai pusat rujukan unggul dalam bidang tahfiz profesional,“ katanya.

Beliau menambah ribuan huffaz berkaliber telah dilahirkan melalui institusi tersebut untuk berbakti kepada negara dan ummah.

Inisiatif Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) turut diperkenalkan bagi melengkapkan pelajar tahfiz dengan kemahiran tambahan.

“Generasi huffaz kini bukan sahaja mahir menghafaz al-Quran tetapi juga memiliki kemahiran teknikal dan keusahawanan,“ jelasnya.

MTHQA kali ini mengangkat tema “Membangun Ummah Madani” selaras dengan aspirasi Kerajaan MADANI.

Mohd Na’im berharap majlis tilawah ini kekal sebagai platform penyatuan ummah sejak pertama kali dianjurkan pada 1961.

Qari Aiman Ridhwan Mohamad Ramlan dan qariah Wan Sofea Aini Wan Mohd Zahidi dinobatkan sebagai johan kategori tilawah.

Manakala Usamah Barghouth dari Jerman dan Tasneem Arian Omar dari Syria memenangi kategori hafazan.

Pemenang membawa pulang wang tunai RM40,000 serta barangan kemas tajaan YaPEIM dan sijil penghargaan.

MTHQA ke-65 berlangsung selama lapan hari dengan penyertaan 71 peserta dari 49 negara. - Bernama