Kerajaan sedia pertimbang kuota tambahan BUDI95 untuk petani dan penjaja

KUALA LUMPUR: Kerajaan bersedia mempertimbangkan permohonan kuota tambahan subsidi petrol di bawah inisiatif BUDI MADANI RON95 (BUDI95) bagi golongan petani dan penjaja sekiranya terdapat bukti penggunaan mereka melebihi had ditetapkan.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan setiap pengguna individu kini menikmati kuota 300 liter sebulan yang disifatkan mencukupi untuk keperluan harian termasuk penggunaan penjana elektrik atau mesin kecil.

Beliau menjelaskan bahawa kerajaan telah membenarkan pemandu e-hailing memohon kuota lebih tinggi dengan sokongan syarikat yang mengesahkan mereka pekerja sepenuh masa.

“Oleh itu, kalau ada keadaan melibatkan penjaja atau petani, kerajaan boleh meneliti permohonan mereka tetapi kami perlukan mekanisme pengesahan sebelum kelulusan diberi,” katanya pada sesi taklimat media mengenai penyasaran subsidi RON95.

Amir Hamzah menekankan bahawa kerajaan mempunyai rekod penggunaan mengikut nombor kad pengenalan bagi setiap transaksi yang membolehkan semakan dilakukan dari semasa ke semasa.

Beliau menegaskan bahawa kuota tambahan yang diberikan boleh ditarik balik sekiranya terdapat penyalahgunaan dan pengguna akan kembali kepada kuota asas 300 liter sebulan.

Beberapa pihak sebelum ini menyuarakan pendapat bahawa inisiatif BUDI95 mungkin tidak menyentuh realiti hidup pesawah kerana hanya berasaskan logik pemilik kenderaan.

Kebimbangan tersebut termasuk tidak mengambil kira realiti penggunaan petrol dalam kerja sawah dan pertanian seperti kegunaan pam air, mesin rumput, mesin tabur benih, pam baja dan pam racun.

Mengenai mekanisme BUDI95 yang berbeza daripada sistem Pangkalan Data Utama (PADU), Amir Hamzah menjelaskan PADU digunakan secara meluas untuk tujuan analisis data oleh kementerian dan agensi kerajaan.

“PADU kaya dengan data dan kini digunakan banyak agensi serta kementerian untuk analitik,” katanya.

Beliau menegaskan sistem BUDI95 tidak memerlukan sepenuhnya data kompleks PADU kerana kriteria kelayakan lebih ringkas iaitu warganegara dan pemegang lesen memandu yang sah.

“BUDI MADANI tidak perlukan kompleksiti PADU kerana kriterianya terhad tetapi pada masa sama, PADU kekal penting kerana lebih banyak data yang disahkan, lebih rendah kemungkinan berlaku ralat dalam dasar kerajaan,” katanya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan bahawa melalui BUDI95, rakyat Malaysia akan menikmati harga petrol RON95 pada RM1.99 seliter bermula 30 September.

Bagi bukan warganegara pula, harga RON95 adalah pada RM2.60 bermula tarikh sama. – Bernama