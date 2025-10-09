Kerajaan teliti ketetapan Konvensyen 152 untuk perkasa Bahasa Melayu

SHAH ALAM: Semua ketetapan yang terhasil daripada Konvensyen 152 Peringkat Kebangsaan akan dibawa untuk penelitian Majlis Pendidikan Negara.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pemerkasaan Bahasa Melayu dalam negara adalah relevan dengan situasi semasa dan memerlukan pelaksanaan.

Beliau mengesahkan semua resolusi yang dibentangkan amat signifikan serta seiring dengan keperluan semasa bagi memperkukuh pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan.

Enam ketetapan konvensyen telah dibentangkan termasuk mencadangkan penubuhan Lembaga Bahasa Kebangsaan di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Ketetapan lain termasuk pelantikan atase Bahasa Melayu di setiap kedutaan melalui Kementerian Luar Negeri.

Konvensyen juga menetapkan 80 peratus penggunaan kandungan berbahasa Melayu yang betul dalam urusan rasmi.

Cadangan lain mewajibkan kursus Bahasa Melayu dengan syarat wajib lulus bergraduat di semua IPTA.

Mereka turut mencadangkan pengiktirafan rasmi kepada pakar bahasa dengan gelaran Ikhtisas Linguist.

Penggunaan tulisan Jawi dalam urusan rasmi agensi kerajaan juga dicadangkan untuk ditingkatkan.

Ahmad Zahid menegaskan usaha memperkasa Bahasa Melayu memerlukan sokongan menyeluruh seluruh rakyat Malaysia.

Beliau menekankan Bahasa Melayu sebagai lambang maruah dan identiti negara berpotensi menjadi bahasa utama dalam sektor ekonomi halal.

Bahasa kebangsaan juga berpotensi menjadi bahasa utama dalam pendidikan Islam dan diplomasi dunia Islam.

Beliau menyatakan masalah semasa bukan kerana ketiadaan dasar tetapi disebabkan kurangnya penghayatan.

Audit Bahasa DBP 2023 menunjukkan hanya sekitar 60 peratus agensi kerajaan mematuhi penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi.

Cabaran utama bukan datang daripada bangsa asing tetapi daripada sikap segelintir pihak yang kurang menjiwai peranan bahasa kebangsaan.

Bahasa Melayu perlu dikembalikan sebagai bahasa ilmu, penyelidikan dan inovasi di institusi pendidikan tinggi.

Setiap agensi kerajaan perlu menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa autoriti negara.

Dalam Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Bahasa Melayu akan diangkat sebagai bahasa dagang halal.

Ia akan memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca ekonomi halal global.

Dalam era digital, Bahasa Melayu perlu terus hidup di skrin, aplikasi dan setiap platform global.

Kita perlu melahirkan lebih banyak perisian, istilah saintifik dan kandungan digital dalam bahasa kebangsaan.

Kandungan digital ini perlu menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian rakyat di alam maya. – Bernama