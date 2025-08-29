Kerangka antibuli, pendidikan digital dan TVET fokus utama KPM Belanjawan 2026

KUALA LUMPUR: Kementerian Pendidikan memberi tumpuan utama kepada mewujudkan kerangka antibuli di institusi pendidikan serta memacu pendidikan digital dan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) dalam Belanjawan 2026.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek menyatakan fokus turut diberikan kepada usaha memperkasa prasekolah dan mengangkat potensi murid berkeperluan pendidikan khas.

Beliau berkata perkara itu dicapai hasil daripada sesi dialog dan konsultasi yang dilaksanakan bersama pelbagai pihak berkepentingan dalam sektor pendidikan.

“Dalam konteks pendidikan, belanjawan kali ini penting sekali kerana ia berkait rapat dengan pelaksanaan beberapa agenda penting yang sedang dilaksanakan KPM (Kementerian Pendidikan) seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dan Kurikulum Baharu Persekolahan 2027,“ katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini.

Fadhlina turut berkongsi mengenai sesi perbincangan beliau bersama Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan baru-baru ini yang disifatkan sebagai peluang untuk membincangkan secara tuntas inisiatif belanjawan dalam ruang lingkup pendidikan.

“Belanjawan 2026 yang merupakan siri keempat dalam Belanjawan MADANI meletakkan fokus kepada usaha memulih daya tahan fiskal, memperkukuh asas ekonomi dan mengangkat darjat hidup rakyat.”

Beliau menambah bahawa inisiatif belanjawan ini dilakukan bersandar kepada Kerangka Ekonomi MADANI.

“Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Senator Menteri Kewangan II dan pasukan beliau atas pertimbangan yang diberi.”

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan (Belanjawan) 2026 pada 4 petang di Dewan Rakyat pada 10 Oktober ini. – Bernama