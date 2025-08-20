Kereta dihempap pokok di Seri Iskandar, tiga beranak terselamat

SERI ISKANDAR: Tiga beranak terselamat dalam insiden kereta dihempap pokok tumbang di jalan Ipoh-Lumut petang tadi.

Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Shazlean Mohd Hanafiah berkata pihak bomba menerima panggilan kira-kira pukul 6 petang.

Sebuah pasukan seramai 17 anggota bergegas ke tempat kejadian dengan segera.

“Setibanya jentera di tempat kejadian, didapati sebuah kereta jenis Perodua Bezza yang sedang melalui jalan utama Ipoh–Lumut telah ditimpa sebatang pokok besar.”

“Pokok tersebut mengenai bahagian tengah kereta yang membawa pasangan suami isteri dan bayi mereka.”

“Terdapat seorang pemandu lelaki dewasa di bahagian tempat duduk pemandu dan seorang wanita dewasa berada di tempat duduk belakang terperangkap di dalam kereta.”

“Bayi mereka berusia 10 bulan pula telah berjaya diselamatkan oleh orang awam terlebih dahulu sebelum ketibaan pasukan penyelamat.”

Anggota bomba melakukan pemotongan dahan dan batang pokok menggunakan gergaji rantai.

Peralatan khas Rescue Cutter digunakan untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa yang terperangkap.

Pasangan suami isteri berusia 37 dan 31 tahun itu berjaya dikeluarkan tanpa kecederaan serius.

Mereka dihantar ke hospital menggunakan ambulans untuk pemeriksaan lanjut selepas mengadu sakit pada bahagian kaki.

“Bayi mangsa telah diserahkan kepada keluarganya yang berada di lokasi kejadian.”

Kejadian ini membuktikan pentingnya bantuan pantas daripada orang awam dan pasukan kecemasan. - Bernama