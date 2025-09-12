Kerjasama industri dan pendidikan pacu agenda pendigitalan negara

KUALA LUMPUR: Kerjasama strategik antara pihak industri dan institusi pendidikan dapat memacu agenda pendigitalan negara.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama itu akan memperkukuh agenda transformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan.

Beliau mengambil contoh kerjasama antara Universiti Kuala Lumpur, Universiti Teknologi Mara Holdings, Viztech, BytePlus serta Digital One Solution yang dimeterai hari ini.

Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama strategik itu turut selari dengan aspirasi kerajaan untuk memperkasakan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional.

“Melalui kolaborasi ini, lebih banyak peluang akan diwujudkan untuk memperkaya kurikulum TVET dengan teknologi baharu,“ katanya menerusi hantaran di Facebook.

Beliau menyatakan kerjasama itu akan memberikan pendedahan industri yang relevan kepada pelajar dan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi.

Tenaga kerja tersebut diharap mampu memenuhi tuntutan ekonomi digital yang semakin berkembang.

Ahmad Zahid telah menyaksikan Majlis Strategic Partnership Exchange antara pihak-pihak terlibat di Menara MARA petang tadi.

Beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang menjayakan inisiatif strategik tersebut.

Doa dikongsikan agar kerjasama tersebut terus membawa manfaat besar kepada pembangunan modal insan.

Manfaat tersebut diharap dapat menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. – Bernama