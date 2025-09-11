Kes buli di sekolah meningkat sejak 2022, catat lebih 70% di sekolah menengah

PUTRAJAYA: Kes buli di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun sejak 2022 dengan lebih 70% daripadanya berlaku di sekolah menengah.

Ketua Pesuruhjaya Kanak-Kanak SUHAKAM Dr Farah Nini Dusuki menyatakan sebanyak 819 kes buli berlaku di sekolah rendah manakala 3,064 kes dicatatkan di sekolah menengah pada tahun 2022.

Angka tersebut meningkat kepada 1,110 kes di sekolah rendah dan 5,418 kes di sekolah menengah pada tahun 2023 manakala pada 2024 sebanyak 1,992 kes dicatatkan di sekolah rendah dan 5,689 kes di sekolah menengah.

Beliau menggesa keperluan serius untuk menggubal akta antibuli bagi melindungi keselamatan kanak-kanak berdasarkan Artikel 19 Konvensyen Hak Kanak-Kanak PBB.

Farah Nini menekankan negara kini tiada akta khusus berkaitan buli dan hanya bergantung pada disiplin sekolah serta undang-undang umum.

Perlindungan menyeluruh diperlukan merangkumi aspek pemulihan, sokongan kaunseling dan intervensi keluarga selain hukuman.

Beliau memetik contoh Jepun dan Filipina yang mempunyai undang-undang antibuli khusus berkuat kuasa sejak 2013.

Timbalan Ketua Pengarah Reformasi Undang-Undang G. Thiyagu menyenaraikan undang-undang sedia ada termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Keselamatan Dalam Talian 2024.

Bagaimanapun pemerhatian awal Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang mendapati wujud jurang undang-undang termasuk tiada definisi statutori jelas mengenai buli.

Proses mahkamah yang panjang, bersifat teknikal dan tidak mesra kanak-kanak serta kos sivil yang tinggi turut dikenal pasti sebagai isu.

Sesi townhall ‘Anti Buli’ tersebut dihadiri Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Othman Said, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. – Bernama