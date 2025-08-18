Kes Zara Qairina: Lima remaja bawah umur didakwa Rabu ini - Peguam Negara

KUALA LUMPUR: Peguam Negara Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar mengesahkan lima remaja bawah umur akan didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Rabu ini berhubung kes buli membabitkan pelajar Tingkatan Satu Zara Qairina Mahathir.

“Ya, mereka yang akan dituduh berumur bawah 18 tahun,” katanya kepada Bernama hari ini.

Beliau berkata remaja terbabit akan didakwa di bawah Seksyen 507C (1) Kanun Keseksaan iaitu berhubung kesalahan menggunakan atau membuat apa-apa perkataan atau komunikasi yang mengancam, kesat atau menghina- Bernama