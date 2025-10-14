KKR pantau cerun berisiko hadapi Monsun Timur Laut mulai 5 Nov

KUALA LUMPUR: Kementerian Kerja Raya menerusi Jabatan Kerja Raya akan memantau secara rapi cerun berisiko di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi Monsun Timur Laut.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata pemantauan itu penting susulan sepanjang tempoh berkenaan dijangkakan berlaku lima hingga tujuh episod hujan lebat.

Beliau berkata setakat ini JKR telah memasang 73 stesen tolok hujan, tiga Robotic Total Station dan satu unit Global Navigation Satellite System untuk memantau cerun berisiko.

Berdasarkan data diperoleh daripada Sistem Amaran Awal, Cawangan Kejuruteraan Cerun akan menyalurkan amaran awal kepada JKR negeri dan daerah mengikut tahap berjaga-jaga, amaran atau bahaya.

Nanta menegaskan tindakan pantas, koordinasi, dan kesiapsiagaan adalah tanggungjawab bersama untuk melindungi nyawa, harta benda, dan infrastruktur.

Beliau merakamkan penghargaan terhadap peruntukan disediakan kepada KKR dalam Belanjawan MADANI 2026 yang disifatkan sebagai bukti keyakinan kerajaan.

Meskipun negara berdepan cabaran fiskal, kerajaan tetap mengekalkan fokus terhadap infrastruktur asas rakyat seperti jalan raya, jambatan, bangunan awam serta keselamatan cerun.

Bagaimanapun, katanya, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan projek di bawah kementerian itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara.

Beliau menegaskan tidak akan menyapu perkara ini di bawah karpet dan menekankan perlunya tindakan pembetulan menyeluruh.

Nanta turut memuji pencapaian sektor pembinaan sepanjang Rancangan Malaysia ke-12 yang merekodkan hampir 23,000 projek bernilai lebih 42 billion ringgit.

Tahun 2025 menyaksikan kejayaan besar dalam reformasi kerenah birokrasi termasuk mempercepat bayaran kepada kontraktor dan memperkukuh penyenggaraan jalan.

Cabaran dalam fasa pertama Rancangan Malaysia ke-13 memerlukan kementerian bersikap proaktif, cekap dan berasaskan data serta akauntabiliti.

Permulaan Rancangan Malaysia ke-13 akan menjadi ujian sebenar terhadap keupayaan KKR untuk kekal relevan dan bersedia menghadapi masa depan.

Beliau menekankan setiap ringgit peruntukan mesti memberi impak maksimum dalam menyeimbangkan tanggungjawab sosial dengan kekangan kewangan negara. – Bernama