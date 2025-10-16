KKR peruntuk RM2.4 bilion untuk penyenggaraan jalan Persekutuan tahun ini

SEREMBAN: Kementerian Kerja Raya memperuntukkan sebanyak RM2.4 bilion untuk program penyenggaraan jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia bagi tahun ini.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan peruntukan ini merupakan usaha berterusan untuk menyediakan infrastruktur yang selamat dan berkualiti untuk rakyat.

Beliau mengumumkan bahawa RM1.3 bilion telah dibelanjakan di bawah program berkala pavemen, berkala bukan pavemen, lampu isyarat dan penyenggaraan jambatan setakat September lepas.

Peruntukan tersebut termasuk RM37 juta khusus untuk program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya yang melibatkan 109 kerja.

Program keselamatan jalan raya ini merangkumi 76 kerja di bawah program blackspot dan 33 kerja di bawah program membina lintasan pejalan kaki searas lampu isyarat.

Sehingga kini, sebanyak 77 Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan manakala 1,402 Perakuan Siap Kerja berjumlah RM1.1 billion dilaksanakan di bawah program penyenggaraan secara arahan kerja.

Nanta menegaskan bahawa projek-projek ini bukan sahaja meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna jalan Persekutuan.

Projek penyenggaraan jalan juga menyumbang kepada rangsangan ekonomi tempatan dengan melibatkan lebih 1,700 kontraktor dan ratusan tenaga kerja secara tidak langsung.

Beliau menekankan bahawa ini membuktikan komitmen kerajaan dalam aspek pembinaan dan penyenggaraan infrastruktur jalan raya.

Program blackspot merupakan inisiatif strategik KKR untuk mengurangkan kadar kemalangan di lokasi berisiko tinggi berdasarkan data kemalangan.

Kadar keberkesanan program blackspot mencapai purata sehingga 80 peratus dalam mengurangkan kemalangan.

Projek lintasan pejalan kaki searas lampu isyarat diperkenalkan bagi memastikan jalan raya mesra untuk semua lapisan pengguna.

Lintasan pejalan kaki ini dilengkapi lampu isyarat khas yang dibina di kawasan institusi pendidikan dan pusat kesihatan yang mempunyai kadar pergerakan pejalan kaki tinggi.

Jabatan Kerja Raya dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turut memperuntukkan RM2.6 bilion bagi pelaksanaan projek di Negeri Sembilan.

Nanta menyeru kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk menggerakkan portal MYJalan bagi keselamatan rakyat.

Portal MYJalan telah menerima 40,000 aduan termasuk kerosakan jalan dan longkang daripada orang awam.

Beliau menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan setiap inisiatif pembangunan dan penyenggaraan jalan raya dilaksanakan dengan berkesan.

Inisiatif ini selaras dengan aspirasi Kerajaan MADANI untuk memperkukuh jaringan jalan raya yang berkualiti, mampan, lestari, selamat dan selesa. – Bernama