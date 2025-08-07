Komitmen pelaburan Malaysia tiada libat dana awam - Tengku Zafrul

KUALA LUMPUR: Semua komitmen pembelian dan pelaburan Malaysia dalam rundingan tarif dengan Amerika Syarikat (AS) adalah urusan komersial syarikat swasta dan GLC tanpa melibatkan dana awam.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menegaskan pendekatan ini memastikan kebajikan rakyat dan kedaulatan fiskal negara tidak terjejas.

Beliau menjelaskan komitmen dilaksanakan secara berfasa dalam tempoh lima hingga 10 tahun sebagai transaksi komersial, bukan aliran keluar sekali gus.

Tengku Zafrul berkata rundingan MITI berjaya menurunkan kadar tarif balas kepada 19 peratus berkuat kuasa 7 Ogos 2025.

Kejayaan ini meletakkan Malaysia setara dengan negara ASEAN utama dan membuktikan keupayaan diplomasi global negara.

Pendekatan kerajaan dalam rundingan berteraskan kepentingan strategik tanpa jejas syarat ekuiti bumiputera, piawaian halal, atau kawalan sektor kritikal.

Tujuan utama rundingan adalah mengimbangi defisit perdagangan dengan AS dengan mengambil kira perolehan secara senegara.

Komitmen melibatkan pembelian dan pelaburan bernilai US$150 bilion dalam sektor semikonduktor, aeroangkasa, dan pusat data untuk tempoh lima tahun.

Pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group (MAG) bernilai US$19 bilion akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga 2035.

Secara purata, komitmen tahunan bersamaan lapan peratus KDNK atau 13.5 peratus perbelanjaan swasta negara bagi 2024.

Dari sudut ekonomi, jumlah ini setara dengan perbelanjaan operasi tahunan syarikat korporat dan GLC utama.

Malaysia turut menawarkan konsesi tarif dengan menghapus atau mengurangkan duti ke atas 98.4 peratus produk AS.

Daripada jumlah itu, 60.4 peratus dikenakan duti sifar manakala selebihnya pengurangan kadar maksimum 15 peratus.

Kadar duti sifar Malaysia lebih rendah berbanding negara lain yang dikenakan tarif timbal balas hampir sama.

Langkah bukan tarif (NTB) turut dimudahkan termasuk pensijilan halal, fasilitasi eksport daging, dan penambahbaikan pematuhan piawaian buruh. – Bernama