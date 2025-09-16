Komuniti MADANI Tumpat konvoi 71km semarak semangat Hari Malaysia

TUMPAT: Seramai 120 penunggang motosikal daripada Komuniti MADANI Tumpat mengadakan konvoi sejauh 71 kilometer sempena sambutan Hari Malaysia dengan mengibarkan Jalur Gemilang bagi menyemarakkan semangat cinta akan tanah air.

Penaung Pusat MADANI Tumpat Dr Muhamad Razak Idris menyatakan inisiatif tersebut bertujuan mengajak masyarakat menjiwai semangat patriotisme serta merapatkan hubungan antara komuniti setempat.

“Kami beramah mesra dengan penduduk di setiap hentian konvoi sambil menyampaikan mesej kemerdekaan dan mengagihkan Jalur Gemilang kepada mereka,” katanya semasa Program Konvoi Motor Sempena Hari Malaysia di Taman Warisan Kampung Laut.

Beliau menegaskan program seumpama ini akan diteruskan pada masa hadapan bagi mengekalkan semangat kemerdekaan dalam kalangan masyarakat.

Program tersebut melibatkan 12 Komuniti MADANI di Tumpat termasuk Kampung Laut, Kampung Baru Nelayan dan Kampung Geting dengan kerjasama Jabatan Penerangan Kelantan.

Pengerusi Komuniti MADANI Tumpat Ahmad Shafik Ab Rahman menjelaskan konvoi ini merupakan program ketiga yang dianjurkan bersempena sambutan Hari Kebangsaan bagi menyuburkan jiwa patriotisme.

“Kami amat bersyukur dengan sambutan yang sangat menggalakkan daripada komuniti setempat terhadap setiap program yang dianjurkan,” ujarnya.

Ketua Komuniti MADANI Geting Mazalina Ibrahim pula menekankan kepentingan memelihara lokasi bersejarah di Tumpat yang memerlukan perhatian pihak berkuasa untuk pembangunan masa depan.

Beliau menyatakan Tumpat mempunyai banyak tapak bersejarah yang menarik tetapi memerlukan usaha pemuliharaan dan pemajuan yang lebih sistematik. – Bernama