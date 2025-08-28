Konsep 4P pacu pembangunan Kuala Lumpur sebagai bandar raya mampan

KUALA LUMPUR: Konsep 4P iaitu public (awam), private (swasta), people (rakyat) dan partnership (kerjasama) berjaya memacu pembangunan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya mampan dan berdaya huni.

Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Dr Maimunah Mohd Sharif berkata konsep itu selaras dengan visi dan aspirasi pembangunan Kuala Lumpur sebagai “City for All” (bandar untuk semua) yang menekankan penglibatan menyeluruh sektor awam, swasta dan komuniti bandar.

“Penerapan konsep 4P ini amatlah relevan untuk mendapatkan bandar raya Kuala Lumpur sebagai bandar raya yang mampan, berdaya huni dan bandar raya yang disayangi oleh warga kotanya,” katanya ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan Bernama TV.

Maimunah berkata kolaborasi erat dengan sektor swasta berjaya mempercepat pelaksanaan projek pembangunan bandar selain menambah nilai dalam aspek penyelenggaraan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai contoh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah menubuhkan Tabung Endowmen DBKL yang memberikan ruang kepada pihak swasta membuat sumbangan kepada enam bidang termasuk landskap, infrastruktur, perumahan, pendidikan dan mobiliti,” katanya.

Inisiatif hijau dan komuniti yang digerakkan DBKL turut mendapat sokongan padu sektor swasta dengan program anak angkat taman yang kini melibatkan 27 taman bandar.

Projek memperindah lorong belakang di kawasan warisan Kuala Lumpur melalui seni mural dan seni awam juga dilaksanakan melalui kerjasama strategik.

DBKL bekerjasama dengan pengusaha teknologi solar dan pengeluar cat untuk membantu penduduk Projek Perumahan Rakyat (PPR) menerusi tenaga boleh diperbaharui serta menceriakan bangunan kediaman.

Program seperti ‘Car Free Morning’ (Pagi Bebas Kenderaan) yang dianjurkan DBKL juga disokong sektor swasta seperti Bank UOB yang menyediakan basikal untuk orang ramai.

“Ini antara contoh kerjasama yang berjaya mengurangkan beban kewangan pihak berkuasa tempatan,” katanya.

Maimunah berkata Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 (PTKL2040) yang diwartakan pada 28 Mei lepas dan mula dikuatkuasakan pada 11 Jun akan menjadi panduan utama pembangunan bandar raya ini.

Pelan itu telah melalui proses libat urus awam yang menyeluruh melibatkan lebih 38,000 maklum balas dan 51 sesi penerangan sekali gus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan inklusif.

“Jika agensi-agensi seperti Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Kerja Raya (JKR) dan lain-lain ingin membuat pembangunan, pelan inilah yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan garis panduan,” katanya. – Bernama