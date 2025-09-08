Kos baik pulih bangunan kerajaan di Segamat RM550,500 selepas gempa bumi

SEGAMAT: Sebanyak 15 bangunan kerajaan mengalami kerosakan kecil dengan anggaran kos baik pulih berjumlah RM550,500 susulan gempa bumi lemah yang melanda daerah ini dari 24 hingga 30 Ogos lepas.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr Ahmad Maslan menyatakan laporan itu merupakan hasil pemeriksaan Jabatan Kerja Raya Segamat setakat 3 September ke atas pelbagai bangunan termasuk Hospital Segamat, Klinik Kesihatan Bandar Putra, dan Kolej Komuniti Segamat.

“Kebanyakannya adalah keretakan sedia ada yang mengalami pertambahan kuantiti retak susulan gegaran gempa, kerosakan berimpak kecil dan tidak menjejaskan integriti struktur bangunan,“ katanya.

Beliau menegaskan bahawa semua bangunan tersebut masih selamat digunakan dan tidak menimbulkan risiko keselamatan kepada pengguna.

Ahmad memberikan jaminan bahawa kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan dengan peruntukan daripada kementerian terlibat manakala JKR akan memberikan sokongan teknikal.

Bilik Gerakan Bencana JKR telah diaktifkan serta-merta bagi memantau situasi 24 jam sehari sejak gempa pertama dilaporkan pada 24 Ogos.

Pemeriksaan mendapati tiada kerosakan dilaporkan pada aset jalan dan jambatan hasil pemantauan terhadap 325 kilometer jalan Persekutuan dan 242.11 kilometer jalan negeri.

Sebanyak 71 jambatan dan jejantas dalam radius gempa bumi juga tidak mengalami sebarang kerosakan ketara.

Ahmad menjelaskan bahawa faktor seismik telah diambil kira dalam reka bentuk bangunan kerajaan dan jambatan sejak penguatkuasaan MS EN 1998 National Annex pada September 2017.

Pejabat Daerah Segamat menerima 62 laporan kerosakan kecil pada kediaman persendirian dan dua surau susulan gegaran lemah tersebut dengan anggaran kerugian masih belum diperincikan. – Bernama