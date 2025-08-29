KPN cadang pindah Akta 751, panjangkan tempoh pelantikan AJK RT kepada tiga tahun

PUTRAJAYA: Kementerian Perpaduan Negara mencadangkan pindaan Akta Rukun Tetangga 2012 untuk memanjangkan tempoh pelantikan jawatankuasa Rukun Tetangga daripada dua tahun kepada tiga tahun bagi setiap penggal.

Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang menyatakan cadangan pindaan ini dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat pada Oktober ini.

Pelantikan tersebut dihadkan kepada maksimum dua penggal berturut-turut di kawasan yang sama, iaitu tidak melebihi enam tahun keseluruhannya.

“Antara isu utama yang dikenal pasti ialah tempoh pelantikan jawatankuasa Rukun Tetangga hanya dua tahun setiap penggal, satu tempoh yang terlalu singkat dan tidak memadai untuk ahli jawatankuasa melaksanakan perancangan mereka.

“Langkah ini menzahirkan komitmen kerajaan dalam memastikan Akta 751 terus relevan, mantap dan mampu memperkukuh peranan Rukun Tetangga sebagai platform utama keselamatan, kesejahteraan dan perpaduan komuniti di negara ini,” katanya.

Cadangan pindaan itu penting untuk membolehkan ahli jawatankuasa RT melaksanakan perancangan dan fungsi mereka sepenuhnya seperti termaktub di bawah Seksyen 8 Akta 751.

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah meneliti semula peruntukan dalam akta tersebut memandangkan ia tidak pernah dipinda sejak berkuat kuasa pada 22 Jun 2012.

“Semakan ini penting bagi memperkukuh peranan dan fungsi RT dan Skim Rondaan Sukarela sebagai peneraju dalam aspek keselamatan dan keharmonian komuniti,” katanya.

Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional akan dinaiktaraf sebagai pusat kecemerlangan di bawah Rancangan Malaysia Ketiga Belas untuk memperluas aktiviti penyelidikan dan memperkukuh latihan.

“Seiring dengan mandat baharu ini, saya berharap IKLIN dapat melipatgandakan usaha menyediakan latihan bersepadu dan bersasar khususnya kepada pemimpin KRT Progresif,” kata Aaron.

Beliau turut mencadangkan kertas pertimbangan untuk pelaksanaan KRT Angkat MADANI mengikut mekanisme Sekolah Angkat MADANI dan Kampung Angkat MADANI.

Melalui inisiatif itu, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dapat bersama-sama memainkan peranan dalam menyokong pembangunan komuniti di bawah RT.

Skim Rukun Tetangga telah diperkenalkan berikutan berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga) 1975 di bawah Ordinan Darurat 1969.

Sambutan Jubli Emas Rukun Tetangga diadakan sebagai mengiktiraf dan menghargai kejayaan perkhidmatan RT sepanjang 50 tahun penubuhannya.

Majlis turut menyaksikan pelancaran logo dan slogan baharu KRT iaitu “Memperkasa Komuniti, Memperkukuh Perpaduan” sebagai usaha memperkuatkan identiti serta peranan RT. – Bernama