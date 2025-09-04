KPT komited tingkat mutu sukan negara melalui kejohanan antarabangsa

JOHOR BAHRU: Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) komited menyokong usaha kerajaan meningkatkan mutu sukan negara melalui penganjuran dan penyertaan kejohanan sukan berskala kebangsaan dan antarabangsa.

Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir berkata sokongan penuh akan terus diberikan kepada pembangunan sukan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang mampu melahirkan atlet cemerlang.

Beliau menekankan penyertaan dalam pelbagai kejohanan termasuk Kejohanan Sukan Sekolah-sekolah ASEAN, Sukan Universiti ASEAN, Sukan Universiti Dunia, Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan Olimpik.

Zambry menyatakan kejayaan terbaik diraih kontinjen Malaysia di Sukan Universiti Dunia (UNIVERSIADE) 2025 di Rhine-Ruhr, Jerman dengan meraih satu pingat perak dan satu gangsa.

Pingat perak disumbangkan Khiew Hoe Yean dari UCSI University dalam acara renang 400 meter gaya bebas lelaki manakala pingat gangsa melalui Wong Ling Ching dari Politeknik Shah Alam dalam acara badminton perseorangan wanita.

Beliau turut memberi perhatian kepada kejayaan atlet sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang menunjukkan prestasi cemerlang.

Zambry memuji pencapaian Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira daripada Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) Terengganu yang meraih empat pingat emas sekali gus memecahkan rekod kejohanan olahraga MSSM 2025.

Kejayaan ini jelas memperlihatkan kemampuan atlet kita untuk bersaing pada temasya sukan besar dunia.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian SIPMA 2025 di Stadium UTM Skudai Johor Bahru.

Mengenai penganjuran Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (SIPMA) edisi ke-10, Zambry berkata temasya itu kesinambungan daripada sembilan edisi sejak 2005.

SIPMA menjadi platform penting bagi atlet berusia 23 tahun ke bawah menonjolkan bakat sukan mereka.

Penganjuran SIPMA akan menjadi medan melahirkan muka-muka baharu yang berpotensi mewakili negara ke pentas lebih tinggi.

Temasya ini juga memperkukuh usaha melahirkan modal insan holistik melalui jaringan pendidikan dan sukan.

SIPMA edisi ke-10 membabitkan KPT dengan kerjasama Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Kejohanan berlangsung dari 1 hingga 7 September dengan menghimpunkan 241 atlet dan 54 pegawai yang mewakili pelbagai institusi pendidikan dari seluruh negara.

Penganjuran turut melibatkan pegawai teknikal, pengadil serta sukarelawan yang terbabit dalam menjayakan temasya sukan ini.

Sebanyak 10 jenis sukan dipertandingkan iaitu renang, badminton, bola sepak, tenpin boling, olahraga, hoki, bola jaring, sepak takraw, memanah dan bola tampar.

Sebanyak 121 pingat emas menjadi rebutan sepanjang kejohanan SIPMA edisi ke-10 ini.

Lapan majlis sukan utama terlibat dalam penganjuran iaitu MASUM, Majlis Sukan IPTS Malaysia (MASISWA), Majlis Sukan Politeknik Malaysia (MSP), Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM), Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia (MSIPGM), Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM), Majlis Sukan Kolej Vokasional Malaysia (MASKOV) dan Majlis Sukan Matrikulasi Malaysia (MSMM). – Bernama