Kualiti beras tempatan setanding dengan beras import - MARDI

KUALA LUMPUR: Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) kekal komited memastikan kualiti Beras Putih Tempatan (BPT) setanding dengan beras import walaupun terdapat tanggapan negatif.

Ketua Pengarah MARDI Datuk Dr Mohamad Zabawi Abdul Ghani menegaskan pemantauan kualiti BPT dilaksanakan secara menyeluruh dari peringkat benih asas hingga penghasilan beras.

Malaysia mempunyai Skim Pengesahan Benih Padi (SPBP) khas untuk memastikan benih yang diedarkan kepada petani adalah asli, berkualiti tinggi dan bebas penyakit.

MARDI menjalankan ujian makmal bagi memastikan benih yang dihasilkan mempunyai kadar percambahan tinggi dan mengelakkan pengedaran benih tidak berkualiti.

Piawaian ketat untuk padi dan beras ditetapkan menerusi spesifikasi yang dibangunkan Jabatan Standard Malaysia (JSM) dan SIRIM Berhad.

Standard ini merangkumi spesifikasi dan gred bagi padi serta beras termasuk tahap ketulenan dan kadar beras patah.

Kawalan ketat juga dilaksanakan terhadap kewujudan bahan asing seperti batu, habuk atau sisa kayu dalam beras.

Beras yang dihasilkan mempunyai kualiti terbaik dari segi mutu, fizikal dan keselamatan makanan.

Beras tempatan memiliki kualiti setara dengan beras import kerana kedua-duanya menawarkan mutu hampir sama dari segi tekstur, aroma dan kandungan nutrisi.

Perbezaan dari segi rasa atau kelembutan bergantung kepada cita rasa individu secara saintifik.

Varieti MR333 atau Menora yang baru dilancarkan MARDI mempunyai saiz panjang hampir sama dengan beras Siam.

Varieti beras wangi tempatan MRQ76 mempunyai aroma lembut dan setanding dengan Thai Jasmine Rice.

Padiberas Nasional Bhd (Bernas) melaksanakan kawalan ketat menerusi makmal berakreditasi ISO 17025:2017.

Makmal Bernas dilengkapi kemudahan ujian fizikal, kimia dan deria untuk memastikan kualiti beras.

Bernas bekerjasama dengan Jabatan Kimia Malaysia bagi menganjurkan ujian perbandingan antara makmal.

Ujian kemahiran dilaksanakan untuk memperkukuh ketepatan analisis dan kebolehpercayaan hasil kawalan kualiti.

Sebahagian varieti beras tempatan mempunyai kelebihan khasiat tersendiri yang memberi manfaat kepada pengguna.

Beras wangi varieti MARDI MRQ103 mempunyai indeks glisemik (GI) rendah sesuai untuk pesakit kencing manis.

Varieti ini sesuai untuk individu yang mengawal diet dan memberi pilihan lebih sihat kepada pengguna.

Pengguna beras tempatan Hadija Esa memilih BPT kerana kualitinya setanding dengan beras import.

Beras tempatan mempunyai harga subsidi yang membantu pengguna menjimatkan kos sambil mengekalkan kualiti.

Tekstur, aroma dan rasa beras tempatan semuanya memuaskan dan tidak kalah dengan beras import.

Mohd Hanafiah Omar pula memilih beras tempatan kerana kualitinya yang baik dan dapat membantu petani.

Pembelian beras tempatan membantu menambah pendapatan petani dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.

Beliau berharap kerajaan terus memberikan sokongan termasuk subsidi untuk industri beras tempatan.

Sokongan berterusan akan memastikan industri beras tempatan terus berkembang dan meningkatkan kualiti produk.

Kemudahan kepada petani juga akan dipertingkatkan melalui sokongan kerajaan yang berterusan. – Bernama