Lebih 2,000 notis advokasi dikeluarkan polis sepanjang kempen OP PUU

KUALA LUMPUR: Polis Kuala Lumpur telah mengeluarkan 2,077 notis advokasi kepada pengguna jalan raya sepanjang pelaksanaan Kempen Advokasi Operasi Patuh Undang-Undang bermula 6 September lalu.

Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus menyatakan sebanyak 2,784 kenderaan telah diperiksa manakala empat kenderaan dikenakan tindakan tunda sepanjang kempen tersebut.

Beliau turut memaklumkan bahawa 24 notis telah dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan 126 notis oleh Jabatan Pengangkutan Jalan sepanjang tempoh operasi.

Kempen advokasi ini bertujuan mendidik pengguna jalan raya mengenai kepentingan mematuhi undang-undang sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Undang-Undang sebenar.

Notis advokasi diberikan bagi kesalahan kecil tanpa tindakan saman sebagai langkah pendidikan kepada orang ramai.

Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur turut mengadakan Operasi Didik untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya dalam kalangan pelajar.

Sebanyak 18 notis advokasi telah dikeluarkan dan 18 pelajar telah diperiksa dalam operasi khusus untuk pelajar sekolah tersebut.

Advokasi Operasi Patuh Undang-Undang akan diteruskan sehingga tarikh yang ditetapkan sebelum tindakan saman dikenakan terhadap pelanggar undang-undang. – Bernama