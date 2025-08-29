Lebih 30,000 pengunjung dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan Selangor

SHAH ALAM: Kira-kira 30,000 hingga 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Ke-68 Peringkat Negeri Selangor Tahun 2025 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, esok.

Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata pelbagai aktiviti menarik bakal disajikan kepada rakyat termasuk perbarisan dan perarakan daripada pelbagai kontinjen mewakili pasukan beruniform, agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan yang menjadi kelaziman sambutan itu setiap tahun.

“Insya-Allah sambutan ini akan (secara tidak langsung) mempamerkan perpaduan dan kesepakatan daripada pelbagai lapisan masyarakat.

“Ia juga menandakan kecintaan kita kepada negara di samping melambangkan sedikit sebanyak kekuatan yang ada dalam negeri. Jadi kepada semua, kita jemput untuk datang,” katanya.

Sambutan Hari Kebangsaan ke-68 Peringkat Negeri Selangor Tahun 2025 yang akan bermula 6 petang hingga 12 tengah malam itu, juga bakal dimeriahkan aktiviti seperti persembahan kebudayaan, pertunjukan cahaya, pertunjukan bunga api dan konsert Merdeka.

Amirudin berkata Majlis Syarahan Hari Kebangsaan yang julung kali dianjurkan adalah sebagai persediaan Selangor untuk terus kompeten di masa hadapan.

“Hari ini beberapa mesej disampaikan (kepada penjawat awam) dengan mula menghitung detik umur (Malaysia) 100 tahun pada 2057 nanti. Untuk ini Selangor terus bersedia, kekal berdaya saing sebagai penyumbang ekonomi.

“Jadi, insya-Allah semoga ia menjadi pedoman kepada pentadbiran, kerajaan serta pimpinan dalam memajukan dan meneruskan legasi kejayaan yang dikecapi Selangor dan Malaysia di usia 100 tahun nanti,” katanya. – Bernama