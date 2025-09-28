Lebih 5,000 unit Rumah Mesra Rakyat dibina tahun ini dengan RM504 juta

KERTEH: Sebanyak 5,450 unit Rumah Mesra Rakyat akan dibina di seluruh negara pada tahun ini dengan peruntukan sebanyak RM504 juta.

Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Athirah Sabu menyatakan 2,766 unit rumah telah siap dibina oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad setakat 31 Ogos lepas.

Beliau menambah 1,310 unit rumah sedang dalam proses pembinaan manakala 1,374 unit lagi menunggu penyerahan kepada kontraktor.

“Subsidi yang diberikan ialah RM20,000 manakala selebihnya RM55,000 itu ditanggung oleh pemohon sendiri melalui pinjaman tanpa faedah dengan SPNB,” katanya kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Kunci RMR di sini hari ini.

Aiman Athirah berkata Kelantan mencatat jumlah tertinggi permohonan bagi pembinaan RMR dengan lebih 11,000 unit rumah telah disiapkan.

Beliau menyatakan Terengganu mengikuti Kelantan dengan melebihi 10,200 unit rumah siap dibina.

Sebanyak 183,522 permohonan bagi program RMR diterima dari 2002 hingga Ogos lepas dengan 88,197 daripadanya merupakan permohonan lengkap.

Timbalan menteri itu berkata 74,563 permohonan telah diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan.

Beliau menyatakan kira-kira 65,000 lagi permohonan masih dalam proses pendaftaran serta semakan sebelum disenaraikan untuk kelulusan.

“Proses permohonan dijalankan melalui beberapa peringkat bermula dengan memastikan dokumen lengkap dan diikuti penilaian kelayakan.”

“Antara syarat utama ialah pemohon perlu berada dalam kumpulan berpendapatan rendah, iaitu RM5,000 ke bawah, tidak memiliki rumah sendiri atau mendiami rumah usang serta mempunyai tanah yang boleh dibangunkan.”

“Keutamaan turut diberikan kepada pemohon yang sudah berkeluarga, tetapi belum memiliki rumah.”

“Bagi 65,000 permohonan yang masih dalam proses, kita sedang membuat senarai pendek dan pada masa sama, di bawah Mesyuarat Perumahan Mampu Milik Negara baru-baru ini, komitmen telah diberi untuk menyelesaikan baki permohonan dengan kerjasama agensi berkaitan,” katanya. – Bernama