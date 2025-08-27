Lebih 60% syarikat kenderaan perdagangan gagal audit keselamatan JISA

PUTRAJAYA: Lebih 60 peratus daripada 500 syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang diaudit dalam Ops Khas Garis Panduan Sistem Audit Keselamatan (JISA) gagal dalam audit berkenaan.

Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Datuk Aedy Fadly Ramli menyatakan antara faktor kegagalan dalam audit yang dilaksanakan bermula 23 Jun hingga 31 Julai itu adalah membabitkan pemasangan Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) pada kenderaan.

“Keputusan berkaitan dengan audit itu agak mendukacitakan kerana lebih 60 peratus daripada syarikat-syarikat yang diaudit gagal dalam audit JISA.”

“Ini adalah fasa pertama audit JISA, kami akan laksanakan (lagi) kerana syarikat-syarikat kenderaan perdagangan ini ada banyak iaitu kira-kira 300,000.”

Beliau berkata JPJ akan merangka pendekatan tertentu bagi mengaudit syarikat kenderaan perdagangan yang masih belum diaudit.

“Kami sedang fikirkan bersama Kementerian Pengangkutan (MOT) untuk melihat bagaimana cara memudahkan audit ini dilaksanakan.”

“Mungkin melalui pendigitalan ataupun sistem untuk melihat konsep lain yang lebih sesuai.”

Aedy Fadly berkata pihaknya memberi tempoh sebulan kepada syarikat yang gagal audit JISA untuk melaksanakan penambahbaikan sebelum tindakan lain termasuk pembatalan permit.

Beliau berkata senarai syarikat yang berterusan gagal dalam audit JISA akan dihantar kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) untuk tindakan lanjut.

Dalam perkembangan lain, beliau meminta penganjur program permotoran untuk mematuhi segala peraturan jalan raya yang ditetapkan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku.

“Kami mengingatkan kepada semua penganjur untuk patuh kepada peraturan jalan raya. Jangan sewenang-wenangnya menganjurkan program tetapi tidak patuh.”

“Apabila penganjur ingin menganjurkan program permotoran, mereka akan mendapatkan kebenaran atau nasihat daripada pihak berkuasa terlebih dahulu terutamanya JPJ dan Polis Diraja Malaysia.” – Bernama