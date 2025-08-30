Lebih 7,000 terminal SARA disediakan di seluruh negara mudahkan rakyat

KUANTAN: Lebih 7,000 terminal khas bagi memproses pembayaran Program Sumbangan Asas Rahmah (SARA) kini tersedia di semua rakan niaga MyKasih seluruh negara bagi memudahkan 22 juta rakyat Malaysia membeli barangan keperluan asas.

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr Fuziah Salleh berkata jumlah terminal itu akan terus meningkat dengan hasil kerjasama Kementerian Kewangan (MOF) dan penyedia program MyKasih.

Beliau berkata pihaknya turut memohon kepada MOF supaya kemudahan terminal itu diperluas ke semua lokasi Jualan Rahmah bergerak supaya rakyat dapat menikmati manfaat tambahan ketika membeli barangan keperluan asas berkenaan.

“Insya-Allah kita sedang usahakan kerjasama dengan MOF untuk menyediakan terminal ini di semua program Jualan Rahmah.

Saya dimaklumkan di Sabah semua Jualan Rahmah sudah dilengkapi terminal SARA,” katanya pada sidang media selepas merasmikan penutupan Karnival Komuniti MADANI Merdeka 2025 Parlimen Kuantan di pekarangan Masjid Sultan Ahmad Shah, Sungai Isap.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 23 Julai lepas mengumumkan pemberian 100 ringgit secara sekali beri kepada setiap warganegara dewasa berusia 18 tahun dan ke atas melalui MyKad di bawah program SARA yang terpakai untuk pembelian barangan keperluan berdasarkan 14 kategori produk terpilih.

Anwar berkata pemberian bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos itu, merupakan ikhtiar segera bagi meringankan beban sara hidup selain sebagai penghargaan kepada rakyat, yang memberikan manfaat kepada 22 juta penduduk dengan peruntukan 2 bilion ringgit.

Dalam pada itu, Fuziah menasihatkan pengguna yang ingin berbelanja menggunakan SARA agar mengasingkan barangan keperluan yang tersenarai dalam kategori program tersebut daripada barangan lain bagi mengelakkan kelewatan ketika proses pembayaran.

“Mana-mana barangan yang sudah ditanda dengan logo khas SARA perlu diasingkan dengan barangan biasa supaya ketika di kaunter, petugas mudah untuk mengimbas,” katanya.

Selain itu, beliau turut menggalakkan penerima yang tidak berhasrat menggunakan bantuan 100 ringgit di bawah program itu agar menyalurkannya kepada golongan yang lebih memerlukan.

“Kalau seseorang itu rasa tidak mahu ambil (SARA), mereka boleh mendermakan iaitu dengan beli barangan SARA dan menyerahkannya kepada sesiapa sahaja, sama ada jiran, orang kampung atau kariah masjid.

KPDN dengan kerjasama Mydin juga akan menyediakan kaunter khas dan van bergerak untuk mendaftarkan sesiapa yang mahu menderma,” katanya.

Fauziah berkata Mydin menyasarkan penyediaan 200,000 kotak SARA Rahmah untuk diagihkan kepada penerima layak sekali gus memastikan bantuan kerajaan dapat disalurkan kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan. – Bernama